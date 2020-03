Münsterdorf : Awo sammelt Spenden für Wärmebildkamera

Die Feuerwehr Münsterdorf hat eine neue Wärmebildkamera – dank der Arbeiterwohlfahrt und anderen Spendern.

von Tanja Zukowski

20. März 2020, 15:54 Uhr

Münsterdorf | Der Einsatz mit Wärmebildkameras kann Leben retten. Dafür, dass die Freiwillige Feuerwehr Münsterdorf mit so einem Gerät arbeiten kann, setzte sich der Ortsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Reinhart Bargmann, ein. Er motivierte mehrere Spender, sich an den Kosten von mehr als 3000 Euro zu beteiligen.

Awo steuerte 1500 Euro bei

Die Awo selbst steuerte 1500 Euro bei. Die übrige Summe wurde von der Sparkasse Westholstein, der Volks- und Raiffeisenbank, der Firma Zahndesign Unganz, den Itzehoer Versicherungen, der Provinzial und der Sonnen-Apotheke Lägerdorf aufgebracht. Jetzt konnten Reinhart Bargmann und die stellvertretende Awo-Vorsitzende Waltraut Schölermann dem Münsterdorfer Wehrführer, Matthias Pokriefke, das Gerät überreichen.

Feuerwehr-Einsätze werden sicherer

Mit dem Dank an die Spender wies der Wehrführer auf die Einsatzmöglichkeiten der Wärmebildkamera hin. So ließen sich bei einem Gebäudebrand nicht nur vermisste Personen besser finden. Auch Atemschutztrupps könnten sich in Gebäuden besser orientieren. Die Einsatzkräfte könnten dank des Gerätes auch bei Rauch oder Dunkelheit zum Beispiel Hindernisse und Gefahrenstellen, wie Treppen, erkennen. Damit werde die Sturz- und Absturzgefahr reduziert und das gefährliche Vorbeigehen am Feuer vermieden. Und Bausubstanz werde auch im Rauch sichtbar, zum Beispiel Stahlträger, die sich verformen.