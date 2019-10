Jubiläumsfeier in Lägerdorf : Awo im Wandel der Zeit

Die Arbeiterwohlfahrt in Lägerdorf feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit zahlreichen Gästen.

27. Oktober 2019

Lägerdorf | Großer Zulauf beim runden Geburtstag: 100 Jahre Arbeiterwohlfahrt in Lägerdorf feierten zahlreiche Gäste in der Liliencronschule. Der Ortsverein unter Leitung von Marion Bleiboom bot ein buntes Rahmenprogramm aus Film, Musik und Tanz. Gekommen war auch Siegfried Raabe vom Landesverband aus Kiel. Er sprach über die Entstehungsgeschichte der Awo.

Über den Ortsverein berichtete Bürgermeister Jürgen Tiedemann. „Wenn man sich mit der Awo Lägerdorf beschäftigt wird einem bewusst, was diese Institution für unsere Gemeinde alles vollbracht und erreicht hat.“ Auch er habe der Awo viele glückliche Momente zu verdanken. „Wenn ich mich an meine Kindheit zurück erinnere, dann hatten meine Eltern nach dem Krieg nicht viel in die Suppe zu krümeln“, erzählte Tiedemann von der vom Verein angebotenen „Kinderverschickung“, zu der die Stadtranderholung ebenso gehörte wie Fahrten ins Zeltlager. „Die Schaffenszeit der Lägerdorfer Awo begann kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges“, sagte der Bürgermeister. Mütter waren plötzlich alleine mit ihren Kindern, und es fehlte an Nahrung, Kleidung, Möbel und vernünftigem Wohnraum. „Diese nicht verstummenden Hilferufe wurden damals von tapferen Frauen und Männern erhört, die es sich zur Aufgabe machten, zu helfen.“

Unter der Leitung von Anna Greve wurde der Ortsverein im Jahr 1919 gegründet. Alle Angebote seien aus Überzeugung und Idealismus erbracht worden. Das habe sich im Laufe der Jahrzehnte nicht geändert, so dass der Ortsverein auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges unter der Leitung von Gertrud Schwanz wieder eine Fülle von Aufgaben zu meistern versuchte. „Dazu gehörte auch die intensive Betreuung von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen.“

Im Wandel der Zeit hätten sich dann auch das Gesicht und die Inhalte der Awo verändert. „Heute stehen andere Dinge im Vordergrund und bestimmen das Vereinsleben“, meinte Tiedemann. Er bedauerte, dass sich immer weniger junge Menschen zum Ehrenamt bekennen. „Bei dem heutigen Wohlstand steht ein viel größerer Egoismus an erster Stelle – erst komme ich, dann die anderen.“ Angst und Bange werde ihm, wenn er sich in der Welt umschaue. „Ich hoffe nicht, dass unsere Kinder, Enkel und Ur-Enkel einmal eine so schreckliche Zeit erleben müssen – aber ich weiß auch, dass die Awo dann wieder bereitstehen würde.“

Längst spiegele sich das Kernziel der Awo in all ihren vielfältigen Aktivitäten wider. Eines aber sei bis heute unverändert: Die Awo stehe als Sozialverband seit einem Jahrhundert standhaft auf der Seite der Schwachen in der Gesellschaft. So biete der älteste Awo-Ortsverein im Kreis Steinburg seinen derzeit 55 Mitgliedern unter anderem eine Sprechstunde und Krabbelgruppe, einen Spieleabend, einen Awo-Treffpunkt sowie Ausflüge an.

„Eine weitere Idee ist der Aufbau einer Zeit-Tauschbörse mit dem Ziel, sich gegenseitig zu helfen“, erklärte Marion Bleiboom. Sie erläuterte, dass dieses Angebot den Charakter einer erweiterten Nachbarschaftshilfe haben werde.

Mit einem Film, einer Tanzeinlage der Drawbridge-Divers Wilstermarsch, Musik mit der Breitenburger Dorfkapelle und einer großen Tombola wurde das Jubiläumsfest abgerundet.