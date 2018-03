Wilster : Awo gibt die Schülerbetreuung ab

Zum Schuljahreswechsel gibt der Awo-Ortsverein die Schülerbetreuung an der Wolfgang-Ratke-Schule in hauptamtliche Hände.

von Volker Mehmel

16. März 2018, 05:00 Uhr

Für die Arbeiterwohlfahrt ist die Grenze ehrenamtlichen Engagements erreicht: Zum Schuljahreswechsel gibt der Ortsverein die Schülerbetreuung an der Wolfgang-Ratke-Schule in hauptamtliche Hände. Nach dem Vorstand des Schulverbandes hat auch die Schulverbandsversammlung jetzt einem entsprechenden Konzept und dem damit verbundenen Personalaufwand zugestimmt.

„Das ist fast gar nicht mehr zu leisten“, fasste Awo-Vorsitzender Helmut Jacobs die Arbeit der vergangenen 15 Jahre zusammen. Bescheinigungen ausstellen, Elterngespräche führen, Bescheiden und Förderanträgen erstellen, listete er das Arbeitspensum auf, das er weitgehend allein bewältigt habe. Schulverbandsvorsteher Walter Schulz wusste den Einsatz zu schätzen und dankte der Awo für die geleistete Arbeit – wohlwissend, dass die Umstellung den Schulträger jetzt auch einiges an Geld kosten wird.

Das Konzept für die Neuorganisation der Betreuung an der Wolfgang-Ratke-Schule, spätestens zum 1. Januar 2019, sieht nun eine Schülerbetreuung montags bis freitags, jeweils von 7 bis 8 Uhr und von 12 bis 15 Uhr, vor. Dabei sollen die vorhandenen Räumlichkeiten auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule genutzt worden. Über die dortige Mensa wird auch die Verpflegung sichergestellt.

Die personelle Besetzung soll durch einen Koordinator mit einer Wochenarbeitszeit von 19,5 Stunden stattfinden. Daneben sind eine Stellvertretung mit 15 Wochenstunden sowie zwei 450-Euro-Kräfte mit 29 Stunden pro Monat vorgesehen. Unter dem Strich rechnet der Schulverband mit Personalkosten von knapp 55 000 Euro. Zumindest in den ersten drei Jahren gibt es eine Anschubfinanzierung mit Fördergeldern aus der Aktivregion. Hinzu kommen außerdem weitere Zuschüsse aus Landesmitteln für die Betreuung an Schulen.

Helmut Jacobs warnte allerdings vorsorglich vor höheren Elternbeiträgen: „Bei der Awo ist 40 Euro das Höchste. Und das ist eigentlich schon zu viel.“ Das Konzept sieht nun bei einer Vollbetreuung (jeweils vier Stunden an allen fünf Werktagen) 50 Euro im Monat vor.

Die Finanzierung dürfte allerdings noch das geringere Problem sein. „Die spannende Frage wird sein, ob man geeignetes Personal findet“, weiß der Leitende Verwaltungsbeamte beim Amt Wilstermarsch, Heiko Wiese, dass der Arbeitsmarkt im Bereich Pädagogik und Erziehung ziemlich leergefegt ist. Insbesondere die Betreuung in den frühen Morgenstunden könnte schwierig werden. Helmut Jacobs hatte im Vorfeld bereits darauf hingewiesen, dass es nicht einfach sei, hierfür Kräfte zu finden, weshalb es in der Vergangenheit auch eine große Fluktuation gegeben habe.

Neben der Wolfgang-Ratke-Schule wird der Schulverband auch die Schülerbetreuung an der Grundschule Wilstermarsch übernehmen – zunächst allerdings nur am Standort St. Margarethen. Wewelsfleth wird ausgeklammert, weil sich hier ein sehr rühriger Förderverein mit großem Erfolg um die Betreuung der Grundschüler kümmert. „Wenn es eines Tages einmal notwendig sein sollte, wäre der Schulverband aber eine Option“, so Walter Schulz. Am Ende könnte in einigen Jahren die neue Betreuungskoordination sogar die Organisation des Ganztagsangebots an der Gemeinschaftsschule mit übernehmen. „Auf diesen Zustand sollte in den nächsten Jahren hingearbeitet werden“, heißt es abschließend in dem einstimmig im Schulverband abgesegneten Konzept.