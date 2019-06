Verkehrspolitik : Autoverkehr in der Itzehoer Innenstadt: Kommt der nächste Bürgerentscheid?

Der Hauptausschuss der Stadt berät am Montag über eine Befragung der Itzehoer zum Autoverkehr in der Feldschmiede. Eine Anliegergemeinschaft strebt ein Bürgerbegehren an.

von Delf Gravert

02. Juni 2019, 15:18 Uhr

Itzehoe | Die Debatte um den Autoverkehr in der Innenstadt geht am Montag in die nächste Runde. Nun sollen die Bürger zu ihren Wünschen für die Feldschmiede befragt werden – es gibt gleich zwei Vorstöße aus unterschiedlichen Richtungen. Zum einen stellt die CDU im Hauptausschuss am Montag den Antrag, dass die Stadt eine Bürgerbefragung durchführen soll. Zum anderen strebt die Anliegergemeinschaft „Initiative autofreie Feldschmiede“ nach eigenen Angaben ein Bürgerbegehren an. Das Ziel: Ein Bürgerentscheid über die Zukunft der zentralen Einkaufsstraße.

Rücksichtsloses Fahrverhalten, überhöhte Geschwindigkeit, „Wild-West-Parken“ – seit der Öffnung der oberen Feldschmiede für den Autoverkehr reißen die Beschwerden von Bürgern und Geschäftsleuten darüber nicht ab. Es gebe über die Situation eine „verstärkte Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung“ sagt CDU-Fraktionschef Ralph Busch zur Begründung seines Antrags. Die Verkehrssituation in „diesem zentralen Bereich der Stadt“ solle aber eine „möglichst hohe Akzeptanz“ der Bürger haben.

Deshalb schlagen die Christdemokraten eine Befragung der Itzehoer vor. Geklärt werden soll, ob eine Mehrheit sich die gesamte Feldschmiede wieder als Fußgängerzone wünscht oder ob der Bereich am Dithmarscher Platz für den Autoverkehr geöffnet bleibt. Die Stadtverwaltung schlägt in ihrer Vorlage zu der Thematik eine Befragung analog zur kürzlich durchgeführten Bürgerbeteiligung zur Zukunft des La-Couronne-Platzes vor. Demnach könnten die Bürger über Homepage und Mitteilungsblatt der Stadt erreicht werden. Zudem sei eine „direkte Kontaktaufnahme“ im Bereich der Feldschmiede möglich. Dazu, wann ein Ergebnis der Befragung vorliegen könnte, macht die Verwaltung im Vorfeld der Sitzung keine Angaben.

Unabhängig von diesen aktuellen Bestrebungen in der Politik hat sich die „Initiative autofreie Feldschmiede“ entschlossen, ein Bürgerbegehren anzuschieben. „Wir mussten mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass unsere bisherigen Bemühungen, den früheren Zustand der gesamten Feldschmiede wieder herzustellen, bisher erfolglos geblieben sind“, sagt Sprecher Ludolf Westphal.

Nun befinde sich die Initiative in der Beratungsphase mit der Kommunalaufsicht im Kieler Innenministerium. Die entscheidet, ob ein Bürgerbegehren letztlich zulässig ist. Das Verfahren sieht aber vor, dass das Ministerium bereits vor der folgenden Unterschriftensammlung eine Empfehlung abgibt. Westphal geht von einem positiven Votum aus und ist mit Blick auf die Sammlung von mehr als 2000 Unterschriften von Itzehoern zuversichtlich: „Wir gehen davon aus, dass wir guten Zulauf haben werden.“

Die öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am Montag ab 16 Uhr im Ständesaal des historischen Rathauses wolle die Initiative verfolgen. Ob ein möglicher Beschluss etwas an ihrem Vorhaben ändere, ließ Westphal offen. Unterstützung für die Initiative kündigte unter dessen bereits die Linke an. Seine Partei wolle auf lange Sicht eine autofreie Innenstadt, sagt Fraktionsvorsitzender Ernst Molkenthin. „Die Menschen sollen in die Stadt, nicht die Autos.“ Dies sei aber nicht nur eine Frage der Verkehrspolitik. Auch der innerstädtische Einzelhandel müsse gestärkt werden. „Die Grundversorgung muss fußläufig in der Innenstadt erreichbar sein“, sagt Molkenthin.