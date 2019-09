Vandalismus in Itzehoe : Autoscheibe mit Stahlkugel beschädigt

Zwei Autos werden durch Unbekannte an der Edendorfer Straße in Itzehoe beschädigt.

03. September 2019, 10:41 Uhr

Itzehoe | Am Sonntagabend stand der VW Touran noch unversehrt in einer Parklücke an der Edendorfer Straße 194a. Am Montag um 19.15 Uhr nicht mehr: Der Eigentümer stellte fest, dass die Heckscheibe gesplittert war und ein kleines Loch aufwies. Den Schaden schätzt die Polizei auf 400 Euro. Bereits am Sonntagabend hatte ein Nachbar des Anzeigenden an seinem Fahrzeug Beschädigungen festgestellt, offenbar verursacht durch eine kleine Stahlkugel.



Die Polizei bittet um Hinweise unter 04821/6020.

