Itzehoer Innenstadt : Autos in der Fußgängerzone: Protest in oberer Feldschmiede

Die Anlieger wehren sich gegen die Rückkehr zur Fußgängerzone und sehen ihre Existenz gefährdet.

Itzehoe | Vor fast genau fünf Jahren wurde das rote Band zerschnitten: freie Fahrt in der oberen Feldschmiede. Jetzt soll sie ebenso wie die Breite Straße wieder Fußgängerzone werden – so hat es der Stadtentwicklungsausschuss beschlossen, die Ratsversammlung muss noch zustimmen. Nun stehen viele Geschäftsleute aus der oberen Feldschmiede auf der Straße: Sie halten die Entscheidung für falsch.

Denn so würden die Probleme des 21. Jahrhunderts mit einem Vorgehen aus dem 20. Jahrhundert vermeintlich gelöst, sagt Thorsten Pfeiffer vom gleichnamigen Bettenhaus. Die Straße habe durch den Autoverkehr wirtschaftlich profitiert, viele neue Geschäfte hätten Leerstände gefüllt. „Wir sind alle darauf angewiesen, Nachbarn zu haben, die Kunden anziehen“, sagt Pfeiffer und meint damit auch die Gegner von Autos in der oberen Feldschmiede. In einem Brief an Eva Gruitrooy, Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, hat es Andreas Meurer vom Bücher-Känguruh so formuliert: „Man kann nicht von einer blühenden Innenstadt träumen und den Kaufleuten die Kundenwege dicht machen.“

Denn die Kunden wollten es bequem, und für ihn, Pfeiffer oder Uhrmacher Armin Mantei, der auch größere Uhren repariert, sind die Parkplätze vor der Tür entscheidend. Die Kundschaft komme aus weitem Umkreis, sagt Pfeiffer: „Wir möchten gern weiter existieren können.“ Allein von Itzehoern könne er nicht leben, bestätigt auch Goldschmied Andrzej Milik, der sein Geschäft aus Hamburg kommend vor einem Jahr eröffnete. Und ein festes Zeitfenster für Lieferverkehr habe schon früher nicht funktioniert, sagt Meurer. Heute sei zudem die Atmosphäre mit den Kunden viel entspannter.

Vielen Autogegnern sei vor allem der syrische Markt ein Dorn im Auge, sagt Sigrid Merzbach. Doch er sei nicht nur wichtig für die Versorgung geworden, sondern habe auch viel Leben gebracht: „Wo Menschen laufen, laufen andere hinterher.“

Probleme durch Autofahrer, Radler und auch Fußgänger leugnet die Gruppe dabei nicht. Aber eine Stichprobe am vergangenen Sonnabend ergab: 1000 Passanten und 70 Autos zwischen 10 und 15 Uhr, die meisten Fahrer rücksichtsvoll und langsam, wenn auch teils genervt. Richtig sei, die Probleme durch die Ausgestaltung der Straße zu lösen, so Pfeiffer.

Ein großes Thema für Itzehoe sei, die Innenstadt zu verbessern, sagt Immobilienunternehmer Jürgen-Reimer Schoof. Leere Geschäfte seien furchtbar, und man sei sich einig gewesen, dass die Fußgängerzone zu lang war. „Jetzt laufen wir sehenden Auges wieder in diesen alten Fehler hinein.“ Es sei eine Grundsatzfrage, bei der die Politik den Rücken gerade machen müsse – und nicht wider besseren Wissens auf Basis einer Umfrage entscheiden dürfe. Diese hatte ein klares Meinungsbild für „Autos raus“ ergeben, den Wert der Umfrage, bei der auch Mehrfachabstimmung möglich war, zweifelt die Gruppe allerdings an.

Autogegner hätten die Emotionen auf ihrer Seite, sagt Meurer. Verständnis der Politik für die Händler vermisst er, die Kunden aber ließen sich überzeugen: Bei der laufenden Unterschriftensammlung sei die große Mehrheit für Autos in der oberen Feldschmiede.