Lesung im Landgericht Itzehoe : Autor Klaus Alberts stellt in Itzehoe neues Buch vor

von Andreas Olbertz

19. Januar 2020, 15:14 Uhr

Itzehoe | Der Verein „Justiz und Kultur im Landgerichtsbezirk Itzehoe“ und die Buchhandlung Bücher-Känguruh laden zur Präsentation des neuesten Werks von Klaus Alberts ein. In dem Buch unterzieht der Jurist und Autor die Volksabstimmung 1920 in Schleswig und deren Folgen einer näheren regionalgeschichtlichen Betrachtung.

Alberts, der in den vergangenen Jahren im Landgericht schon seine zeitgeschichtlichen Biografien sowie geschichtlichen Erzählungen vorstellte, wird nun auch sein neuestes Werk „Volksabstimmung 1920. Als Nordschleswig zu Dänemark kam“ präsentieren. Es geht ihm in dem Buch nicht um die Korrektur politischer Entscheidungen, sondern um die Darstellung des historischen Herzogtums Schleswig in seiner wechselvollen jahrhundertelangen Entwicklung, deren zentrales Ereignis, die Volksabstimmung 1920 mit dem Ergebnis einer Teilung des ehemaligen Herzogtums Schleswig, die sich in diesem Jahr zum 100. Mal jährt. Die Lesung im Gerichtsgebäude beginnt um 19 Uhr.



> Eintritt: 9 Euro, ermäßigt 7 Euro