Hohenfelde : Autoknacker auf Pendlerparkplatz

Auf dem Pendler-Parkplatz Hohenfelde an der A23 wurden zwei Fahrzeuge aufgebrochen.

22. Januar 2020, 15:00 Uhr

Hohenfelde | Die Polizei sucht Zeugen von zwei Autoaufbrüchen am Dienstag zwischen 20.15 und 23 Uhr auf dem Pendler-Parkplatz an der A 23.

Wie die Beamten mitteilen, schlugen dort Unbekannte bei dem geparkten VW-Polo einer Glückstädterin und dem Renault Megane eines Wewelsflethers jeweils eine Seitenscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Polo nichts entwendet. Aus dem Renault nahmen der oder die Täter lediglich Handyzubehör von geringerem Wert mit. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf rund 800 Euro.



> Hinweise an: 04126/6299930.