Kinospaß in Itzehoe : Autokino auf Malzmüllerwiesen – „The Hunt“ letzter Film am 7. Juni

Den Sommer hält Veranstalter Jörn Rave für nicht ideal, um im Auto Filme zu genießen.

von Andreas Olbertz

28. Mai 2020, 16:56 Uhr

Itzehoe | Eine gute Woche noch, dann soll schon wieder Schluss sein mit dem Autokino auf den Malzmüllerwiesen. Am Sonntag, 7. Juni, wird mit „The Hunt“ die letzte Vorstellung gezeigt. Und das, obwohl die Veranstaltungen durchweg gut besucht sind.

Strand statt Kino

Organisator Jörn Rave von Nordflair Events blickt nämlich schon mal voraus: „Es werden zusehends mehr Lockerungen kommen – und dann wollen die Leute lieber an den Strand fahren als ins Autokino. Wir als Veranstalter denken, dass Kinos in der Wintersaison so richtig stark sind.“ Es sei kein Vergnügen, wenn der Sommer richtig los gehe, im aufgeheizten Auto zu sitzen. Rave: „Wir wollen ein schönes Kino-Erlebnis bieten und das ist einfach nicht angenehm.“

Hohe Kosten

Eine hohe Auslastung ist aber Voraussetzung, um das Projekt wirtschaftlich realisieren zu können. „40 Prozent vom Eintritt gehen schon mal nur für die Filmlizenz weg“, rechnet Rave vor: „Wir stehen da mit zwölf Leuten auf dem Platz und die LED-Wand ist auch teuer.“

Der Geschäftsmann will nicht jammern, schließlich sei schon absehbar, dass er mit dem Autokino Gewinn mache – dies aber eben nur, wenn auch die Auslastung hoch sei.

Noch viele Ideen

Das Areal biete durchaus Platz für mehr Autos, doch aus Sicherheitsgründen habe man sich in Absprache dagegen entschieden. Jörn Rave verspricht aber: „Wir haben auf jeden Fall neue Ideen für Veranstaltungen!“ Internet-Domains habe er sich schon gesichert, er wolle aber erst darüber reden, wenn die Konzepte von den Behörden wirklich genehmigt seien.