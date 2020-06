Polizei Itzehoe : Autokennzeichen auf Itzehoer Parkplatz gestohlen

Unbekannte Täter schraubten in der Nacht zu Mittwoch die Kennzeichen ab. Die Polizei sucht Zeugen.

von Delf Gravert

26. Juni 2020, 15:01 Uhr

Itzehoe | Auf einem Parkplatz am Lübschen Kamp sind in der Nacht zu Donnerstag die Autokennzeichen von einem PKW gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, schraubten die bisher unbekannten Diebe die beiden Kennzeichen in der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, ab. Die Beamten suchen nun Zeugen.



>Hinweise: 04821/6020.

