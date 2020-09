Mit 3,44 Promille gestoppt : Autofahrer trinkt vor Fahrtantritt in Itzehoe einen „Kurzen“

Der Hamburger stritt dennoch jeglichen Alkoholkonsum ab.

28. September 2020, 11:58 Uhr

Itzehoe | Dieser Autofahrer ist der Polizei das Attribut „vollsttrunken“ wert: 3,44 Promille bei einem 45-jährigen Hamburger seien rekordverdächtig, so Sprecher Jochen Zimmermann.

Polizei bekommt Hinweis

Sonntag um 15 Uhr kam der Hinweis auf einen Mann, der auf dem Parkplatz des Waschsalons in der Edendorfer Straße an einem weißen Dacia stehend einen „Kurzen“ trank. Den Wagen konnten die Polizisten kurz darauf in unmittelbarer Nähe stoppen. Der Fahrer stritt Alkoholkonsum ab, der Atemtest ergab allerdings den Wert von 3,44 Promille. Fahrzeugschlüssel und Führerschein nahmen die Beamten dem Hamburger ab. Er musste zur Blutprobe und erhielt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.