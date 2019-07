Zoff in Mühlenbarbek : Autofahrer nutzen Abkürzung statt Umleitung

Wegen der Straßensperrung in Mühlenbarbek suchen sich Ortskundige abseits der Umleitung ihren Weg durch eine kleine Siedlung.

von shz.de

24. Juli 2019, 14:12 Uhr

KELLINGHUSEN | Auf Spurbahnen und Straßen im Bereich Rosdorfer Wald herrscht derzeit des Recht des Stärkeren. Of genug werden Radler und Spaziergänger von SUV, Sprinter und Co. zur Seite gedrängt. Seitdem die Durchfahrt Mühlenbarbek gesperrt ist, sollen Kraftfahrzeuge die Umleitung auf der Landesstraße 121 über Hennstedt nehmen. Dies werde aber vielfach ignoriert: „Der Weg wird auf schmalen Schleichwegen abgekürzt“, sagt Hans-Joachim Struck. Das Nachsehen haben die Anwohner der Straßen Lockstedter Weg und Schäferkate.

Denn kaum einer hält sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h. „Wir sind hier alle total bedient“, fasst Lina Pott die Stimmung unter den Anliegern zusammen. In der sonst so idyllischen naturnahen Wohnlage herrscht Aufruhr. Die Hausbesitzer zwischen der Kreuzung Große Lohe bis zu Einmündung Rosdorf sind stinksauer. „Wir sehen zum Teil nicht mal die Autofarbe, so schnell geht das“, beschreibt Pott die Geschwindigkeit, mit der der schmale Asphaltstreifen vor ihrer Haustür befahren wird.

Christina Brieskorn verweist auf Familien mit Kindern. Nicht einmal den größeren erlaubten Eltern derzeit die sonst selbstverständliche Fahrradfahrt zum Spielplatz in Rosdorf. „Das ist viel zu gefährlich.“

Auch Erwachsene erfahren: Wer mit dem Rad aus Sicherheitsgründen den Weg nicht frei macht, wird angehupt, mit dem Stinkefinger oder mit Pöbeleien bedacht. „Wenn wir mit den Hunden unterwegs sind, bleiben wir jetzt stur auf der Spurbahn“, sagt Pott. Sie weiß aber auch: Einhalt geboten werden kann den Rasern damit nicht. Letztere treten schon morgens um 5 Uhr ordentlich aufs Gaspedal. „Und wenn sich ein vorausfahrendes Fahrzeug an die angeordneten 50 km/h hält, wird die Hupe betätigt“, weiß Astrid Struck.

Im Stich gelassen fühlen sich die Bürger vom Amt Kellinghusen. Schon vor Einrichtung Baustelle in Mühlenbarbek habe sie mehrfach versucht, die zuständige Ordnungsbehörde zu erreichen, berichtet Pott. „Von dort wurde ich an das Bauamt verwiesen – und wieder zurück.“ Ebenso erfolglos endete ein persönlicher Besuch beim Amt morgens um 8 Uhr mit hinterlassenen Kontaktdaten. „Weder konnte ich im Ordnungsamt jemanden erreichen, noch wurde ich zurückgerufen“, sagt Pott enttäuscht.

Frustriert über den Umgang der Verwaltung mit den Sorgen der Anlieger ist auch Hans-Joachim Struck. „Mir wurde tatsächlich gesagt, dass kein erhöhtes Verkehrsaufkommen festzustellen sei“, sagt Struck kopfschüttelnd. Mitgeteilt habe ihm dies die zuständige Amts-Mitarbeiterin nach zweimaligem Abfahren der Stecke. Schon beim Ortstermin am Spätnachmittag eines Wochentags wird die Amts-Aussage widerlegt: Mit einer dicken Staubfahne im Schlepptau preschen Kraftfahrzeuge über die Spurbahn und brettern dann weiter über die Teerstraße.

„Ich habe hier am Freitag, 12. Juli in einer Stunde weit mehr als 200 Fahrzeuge gezählt“, sagt Astrid Struck. Die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten die wenigsten ein. Nach der Urlaubszeit werde die Situation sich noch einmal verschlimmern, befürchten die vier Anlieger, die für alle Anwohner den betroffenen Straßenabschnitts sprechen.

„Einig sind wir uns, dass die Einrichtung einer 30-km/h-Zone von der Großen Lohe bis zur Einmündung Rosdorf ideal wäre“, sagt Struck. Zunächst appelliert die Gruppe jedoch an die Fahrzeuglenker, vom Gas zu gehen.

Dem schließt sich Bürgermeister Axel Pietsch an. „Wenn schon Abkürzung, dann bitte vernünftig fahren.“ Neben der Gefahr für die Anlieger verweist er auf entstehende Straßenschäden, deren Beseitigung am Ende aus der Stadtkasse beglichen werden müssen. Am besten sollte deswegen die Umleitung über Hennstedt genommen werden. Das sei viel entspannter.