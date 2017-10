Kaaks : Autofahrer fährt auf Traktor auf und stirbt

vergrößern 1 von 1 Foto: Florian Sprenger 1 von 1

von dpa

erstellt am 14.Okt.2017 | 10:34 Uhr

Kaaks | Bei einem schweren Unfall in Kaaks (Kreis Steinburg) ist am Freitagabend ein 44 Jahre alter Mann gestorben. Der Mann war mit seinem Transporter auf einer Landstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf einen Traktor mit Anhänger auffuhr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann sei in seinem Auto eingeklemmt worden und nicht mehr ansprechbar gewesen. Die Einsatzkräfte konnten den Mann nicht mehr retten, er verstarb noch am Unfallort. Weitere Personen seien nicht verletzt worden. Die Landstraße „Kaaksburg“ wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter sollte die genaue Unfallursache ermitteln.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?