Auto übersehen – zwei Verletzte

25. Oktober 2018, 12:05 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend auf der B 5 bei Elpersbüttel. Ein 36-jähriger Itzehoer wollte mit seinem Transporter die Bundesstraße queren. Dabei übersah er den von links kommenden Ford Mustang, der aus Meldorf in Richtung Marne unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß kippte der Sprinter auf die Seite und blieb auf einem Grundstück liegen. Der 31-jährige Fordfahrer aus Barlt kam ebenfalls von der Straße ab und kam kurz vor einem Einfamilienhaus zum Stehen. Der Hausbesitzer, der den Unfall zufällig beobachtet hatte, leistete Erste Hilfe. Beide Fahrer kamen mit schweren Verletzungen in die Heider Klinik. Die B 5 war für eine Stunde voll gesperrt.