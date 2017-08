Stundenlange Sperrung : Auto übersehen – Schwerer Unfall auf der A23 bei Itzehoe

Itzehoe | Am frühen Freitagmorgen sind auf der A23 bei Itzehoe zwei Lkw mit einem Auto zusammengestoßen. Gegen 4 Uhr fuhren die beiden Lastwagen hintereinander an der Anschlussstelle „Itzehoe-Mitte“ auf die A23 in Richtung Hamburg auf.

Nachdem der 57-jährige Fahrer des vorausfahrenden Lkw auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn aufgefahren war, wechselte der 55-jährige Fahrer des hinten fahrenden Lkw direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die Überholspur, um am langsamer fahrenden Vordermann vorbeizuziehen.

Dabei übersah der Lkw-Fahrer aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde den sich von hinten auf der Überholspur nähernden Wagen. Der 49 Jahre alte Fahrer des Mercedes aus dem Kreis Schleswig-Flensburg konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Durch die Kollision mit dem überholenden Lkw überschlug sich der Wagen und stieß dabei mit dem zweiten Lkw zusammen. Das Auto blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Fahrer des Pkw wurde schwer verletzt, der Fahrer des rechtsfahrenden Lkw aus Bremen wurde leicht verletzt. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf fast 40.000 Euro. Die Vollsperrung konnte erst gegen 8.40 Uhr aufgehoben werden.

Zwei weitere Unfälle auf der A23

Gegen 8 Uhr ist es auf der A23 in Richtung Süden zu einem weiteren Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich in Höhe der Anschlussstelle „Horst/Elmshorn“ ein Pkw ohne Fremdverschulden auf der Autobahn gedreht hatte und die Mittelschutzleitplanke rammte. Der 41 Jahre alte Fahrer aus dem Kreis Stade wurde dabei leicht verletzt.

Bereits am Donnerstagabend kam es gegen 18.15 Uhr auf der A23 in Fahrtrichtung Süden in Höhe der Anschlussstelle „Halstenbek/Krupunder“ zu einem Unfall zwischen zwei Pkw, bei dem die beiden Fahrer, ein 50-Jähriger aus dem Kreis Steinburg und ein 47-Jähriger aus Bremerhaven, leicht verletzt wurden. Hintergrund des Unfalles waren akute gesundheitliche Probleme des Fahrers aus dem Kreis Steinburg, infolgedessen es zu einem Auffahrunfall kam.

erstellt am 11.Aug.2017 | 12:52 Uhr