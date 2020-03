Praktikum in Finnland : Auszubildende aus Itzehoe sammeln Berufserfahrung in finnischer Kita und Schule

Vier Schülerinnen des Regionalen Berufsbildungszentrums (RBZ) in Itzehoe arbeiteten vier Wochen in der Stadt Seinajöki.

von Delf Gravert

22. März 2020, 16:39 Uhr

Itzehoe | Dem finnische Bildungssystem galt ihr Hauptinteresse und in der Freizeit genossen sie etwas, das in unserer Region aufgrund des Klimawandels ausgesprochen rar geworden ist – tiefen Schnee: Jette Olbertz (21), Louisa-Marie Gruf (24), Finja Frentz (21) und Solveig Welling (22). Die vier Schülerinnen des Regionalen Berufsbildungszentrums (RBZ) Steinburg absolvierten ein vierwöchiges Praktikum in der finnischen Stadt Seinajöki. „Zu kurz“, befanden im Nachhinein die angehenden Erzieherinnen und sozialpädagogischen Assistentinnen. Sie hätten sich noch zwei Wochen mehr gewünscht.

Begeistert erzählen sie von ihrer Arbeit in Kindergarten und Grundschule, wo es teilweise sprachliche Barrieren gab, die aber durch Gestik und Mimik schnell wettgemacht wurden. Finja Frentz, wie Solveig Welling in der Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin, hatte von ihrer Freundin über das Auslandspraktikum in Finnland gehört. „Ich dachte mir, das hört sich interessant an, das probiere ich mal.“ Louisa-Marie Gruf hat es durch Zufall geschafft, teilzunehmen. „Jemand war abgesprungen, Jette erzählte es mir.“ Vorher sei ihr das Praktikumsprojekt im Rahmen des von der EU geförderten Erasmus-Programms noch unbekannt gewesen. Aber: „Es hat mich gereizt, einfach mal woanders ein Praktikum machen zu können.“ Sie absolviert die Ausbildung zur Erzieherin, ebenso wie Jette Olbertz. Diese war durch einen Artikel in unserer Zeitung auf das Angebot aufmerksam geworden, das sich eigentlich an Sozialpädagogische Assistenten richtete. Jette Olbertz sprach Lehrerin Marie Kluthe, die am RBZ die Erasmus-Praktika koordiniert, an, ob auch Erzieherinnen teilnehmen könnten. Das war kein Problem. Und so arbeiteten Jette Olbertz und Louisa-Marie Gruf einen Monat in einem Kindergarten in Seinajöki. Es sei „sehr ähnlich wie hier“, aber die Kinder würden ein Jahr länger die Kita besuchen, frühestens mit sieben Jahren in die Schule kommen. Bemerkenswert: „Alle müssen eine Mittagsstunde halten.“ Die Ruhephase für die Jungen und Mädchen habe einen merklich entspannenden Effekt.

Die Grundschulerfahrungen von Finja Frentz und Solveig Welling waren nicht minder interessant. Von der ersten bis sechsten Klasse reicht die Grundschulzeit, in der die Klassenlehrer die Kinder auch in fast allen Fächern unterrichten. Dabei gehe es persönlicher zu als in Deutschland. „Die Lehrer werden gedutzt und mit Vornamen angeredet“, erzählt Finja Frentz. Und: Das Mittagessen in der Schule ist kostenfrei, auch Hefte und Stifte werden gestellt.

Einig sind sich die Vier, dass sie das Praktikum empfehlen würden. Die Nachfrage sei inzwischen auch hoch, berichtet Marie Kluthe. Darum werden für Januar 2021 insgesamt acht Praktikumsplätze beantragt.



>Kontakt/Infos zu Erasmus-Praktika unter kluthe@rbz-steinburg.de