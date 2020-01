Auszeichnung für verdiente Pfadfinderinnen

Avatar_shz von

19. Januar 2020, 15:53 Uhr

Wilster | Aus kleinen Anfängen vor zwei Jahrzehnten entwickelte sich beim Pfadfinderstamm St. Bartholomäus in Wilster ein lebhaftes Pfadfinderleben mit regelmäßigen Gruppentreffen und gemeinsamen Sommerfreizeiten im In- und Ausland mit anderen christlichen Pfadfindern. Von Anfang an dabei waren Belinda Wenke und Luisa Egge.

Während Wenke schon immer Leitungsfunktionen innehatte und den Pfadfinderstamm mit aufbaute, durchlief ihre jüngere Schwester alle Ebenen, vom einfachen Mitglied bis zur Gruppenleiterin. Für dieses langjährige Engagement wurden beide jetzt in der Wilsteraner Kirche mit der St.-Bartholomäus-Medaille ausgezeichnet.



>Immer montags um 16.30 Uhr treffen sich die Wilsteraner Pfadfinder an der Rückseite des Gemeindehauses, im Sommer auf dem Platz am Rand des Friedhofs. Dort steht auch eine feste Hütte der Pfadfinder. Kinder und Jugendliche ab acht Jahren sind bei Interesse eingeladen, unverbindlich ein Treffen zu besuchen und Pfadfinderluft zu schnuppern.