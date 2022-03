Fussball-Kreisliga West : Auswärtssiege für SC Hohenaspe und RW Kiebitzreihe

Beim Neustart zur Saisonfortsetzung konnten nur drei von fünf geplanten Spielen stattfinden. Einen Big-Point landet dabei RWK beim Verfolgerduell in Lägerdorf.

Itzehoe | Zum Auftakt der Restsaison in der Fußball-Kreisliga Süd-West gab es coronabedingt nur drei Partien. Dabei dominierte der SC Hohenaspe beim 5:1 in Alveslohe deutlich. Das Derby gegen RW Kiebitzreihe verlor der TSV Lägerdorf II mit 1:3. In einer Partie ohne Steinburger Beteiligung trennten sich die SG Blau Rot Holstein von der Bramstedter TS 1:1. TuS Teu...

