Buntes besuchsprogramm in Itzehoe : Austauschschüler bei den Eagles

Umringter Star des Abends war der Basketballer Marko Boksic aus Bosnien-Herzegowina.

30. September 2019, 10:38 Uhr

Itzehoe | Selfies mit ihm mussten sein. Das Gruppenfoto natürlich auch. Immerhin war Marko Boksic von den Itzehoe Eagles gerade von den Schülern besonders, wenn auch vergebens, angefeuert worden. Die meisten der 17 Schüler aus Bosnien und Herzegowina, die zum Teil aus dem serbischen Teilen des Landes stammen, und ihrer Gastgeber aus der zehnten Klasse der Kaiser-Karl-Schule waren zu Gast beim Zweitliga-Spiel der Itzehoer Basketballer am Lehmwohld.

Donnerstag hatte Bürgervorsteher Markus Müller im Ständesaal die Teilnehmer des Austauschs begrüßt, der von der Organisation „Schüler Helfen Leben“ unterstützt wird.

Tags darauf ging es zur „Fridays for future“-Demonstration in Hamburg, auch ein Ausflug nach Lübeck ist im Programm bis Donnerstag. Und im März fahren die Itzehoer zum Gegenbesuch: „Besonders freue ich mich auf das geplante Rafting“, so KKS-Schülerin Hanna Feitkenhauer.