Gymnasium Brunsbüttel : Austausch mit Bali ist ein großer Meilenstein

Dithmarscher Gymnasium will Kontakte nach Indonesien halten.

von Delf Gravert

22. September 2019, 17:23 Uhr

Brunsbüttel | Die Zeit war für niemanden ein Urlaub, aber die Erfahrungen, die in Bali und Brunsbüttel gemacht wurden, sind unbeschreiblich. Die Rede ist vom Schüleraustausch mit der Harapan Junior Highschool in Untal-Untal auf Bali/Indonesien und Schülern des Gymnasiums Brunsbüttel. „Meine Lehrer haben ganz Großartiges geleistet“, lobt Schulleiter Hans-Walter Thee das Engagement von Susanne Verthein und Tobias Zabel. Die beiden haben vor den Sommerferien den Austausch mit Bali mit acht Schülern begonnen (wir berichteten).

Im August folgte der Gegenbesuch. Leitthema war „Küste und Umweltschutz“ und die Schüler erlebten das Kulturerbe Wattenmeer, eine Kuttertour mit Krabbenpulen und den Besuch im Multimar-Wattforum als Höhepunkt ihrer Reise. Auch der Besuch der Abfallwirtschaft Dithmarschen in Bargenstedt bot interessante Einblicke. „Unsere Schüler haben ihren Partnern aus Bali alles ins Englische übersetzt, das hat wunderbar geklappt“, erzählt Verthein. „Wir haben viel Unterstützung von den Eltern, aber auch an den Veranstaltungsorten erhalten“, ist Zabel dankbar.

„Die Schüler auf beiden Seiten haben eine unglaubliche Entwicklung gemacht“, ist sich Thee mit seiner balinesischen Kollegin Rai Ernani einig. Sie hat in einer Mail an ihn die Hoffnung auf eine Wiederholung geäußert. Da heißt es, der Austausch sei „ein großer Meilenstein für das ganze Leben der Schüler“ gewesen. So sehen das auch die Dithmarscher und Bildungsministerin Karin Prien, die zu Besuch war. Verthein fasst zusammen: „Es war eine Begegnung, ein Austausch ganz unterschiedlicher Kulturen, wo die Unterschiede aber unwichtig waren.“

Da in Bali in die Höhe, nicht in die Fläche gebaut werde, seien die Schüler bei ihrem Besuch hier von der Größe des Gymnasiums beeindruckt gewesen, sagt Zabel – aber auch von der Ruhe und den leeren Straßen. Viele Gastfamilien hätten das freundliche und engagierte Verhalten des Besuchs aus Indonesien gelobt. Der angestrebten Wiederholung in zwei Jahren steht nichts entgegen, Einzelheiten müssen laut Thee aber noch besprochen werden.