Fahrgäste blieben unverletzt : Ausstieg in Wrist verpasst: Mann zieht Notbremse und springt aus Zug

Die Bundespolizei hat die Auswertung der Videoaufzeichnung im Zug veranlasst.

von Sönke Rother

05. Oktober 2020, 17:14 Uhr

Wrist | Am Sonnabend ist es in einem Zug von Kiel nach Hamburg zu einem außergewöhnlichen Vorfall gekommen. Ein Reisender hatte anscheinend den Ausstieg in Wrist verpasst und daraufhin die Notbremse gezogen. „Damit nicht genug, er hat mit einem Nothammer eine Seitenscheibe eingeschlagen und ist aus dem Zug gesprungen“, berichtet Hanspeter Schwartz, Sprecher der Bundespolizei.

Die Bahnstrecke wurde sofort gesperrt. Die 70 Reisenden im Zug blieben durch die Notbremsung unverletzt. Die Streckensperrung dauerte eine halbe Stunde an; zehn Züge verspäteten sich dadurch.

Die Bundespolizei hat bereits die Auswertung der Videoaufzeichnung im Zug veranlasst. Es werden allerdings auch Zeugen gesucht, die den Vorfall am Sonnabend 7.40 Uhr beobachtet haben. Der Mann wird als dunkelblond im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, bekleidet mit grau/grünem Mantel beschrieben. Es wird wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtung und Sachbeschädigung ermittelt.



> Hinweise an die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter 0461/3132-0 oder jede Polizeidienststelle.