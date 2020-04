Trotz Corona – Sport muss sein : Ausschuss-Vorsitzender Bernd Wiggers: „Itzehoe bietet ausreichend Platz“

Bewegung im Freien ist nicht nur erlaubt, sondern gesund. Aber auf den Abstand kommt es jetzt an.

Itzehoe/Wilster | Beim Joggen musste sich Bernd Wiggers entscheiden: Weiter auf dem Fuß- und Radweg bei Münsterdorf, wo ihm „diverse Leute“ entgegen kamen, oder auf die Straße ausweichen? Er wählte die Fahrbahn – und kassierte prompt eine Ermahnung der gerade vorbeifahrenden Polizei.

Nur eine Anekdote am Rande, denn für Wiggers ist klar: Sport muss gerade in diesen Zeiten sein.

ZITAT: Als Ausschussvorsitzender des auch für Sport zuständigen Bildungsausschusses ist es mir wichtig, dass wir alle in Bewegung bleiben. Bernd Wiggers, FDP

Denn diese ist ebenso wichtig für die Gesundheit wie Sonnenlicht, das kann Dr. Jörg Wendtland nur bestätigen. Der Wilsteraner Kardiologe, der auch im Bereich Sportmedizin tätig ist, erlebt in seiner Praxis auch unerwünschte Reaktionen auf geschlossene Fitness-Studios oder fehlende Angebote in Sportvereinen: „Viele Patienten nehmen das so ein bisschen als Alibi.“ Dabei sieht er keinen Grund, auf empfohlene Therapien zu verzichten.

ZITAT: Man kann sich draußen bewegen – das ist wünschenswert und medizinisch absolut sinnvoll. Dr. Jörg Wendtland, Kardiologe

Die Gefahr einer Ansteckung, wenn man nur aneinander vorbeigeht oder -läuft, sei sehr gering. Fehlende Bewegung führe unter anderem zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit zu der häufigsten Todesursache in Deutschland, zitiert Wiggers das Robert-Koch-Institut. „Bewegung bleibt also auch in Zeiten der Kontaktsperre von essenzieller Bedeutung.“

Mit dem Arzt sprechen

In seiner Praxis hört Wendtland nur selten die Frage: „Was kann ich denn sonst tun?“ Nicht jeder Patient könne alles machen – empfohlen werde in jedem Fall bei Menschen jenseits der 45, die mit Sport erst anfangen wollen, dass sie mit ihrem Arzt sprechen und ein EKG machen lassen. Bei der Gelegenheit weist der Mediziner darauf hin, dass ACE-Hemmer (Blutdrucksenker) unbedenklich sind: Es gebe keine Bestätigung, dass sie die Empfänglichkeit für das Coronavirus erhöhen, deshalb sollten sie nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt abgesetzt werden.

Beim Sport im Freien die Kontaktbeschränkungen zu beachten, sei kein Problem, sind sich Wendtland und Wiggers einig. Warum Golf oder auch Tennis nicht erlaubt sind, verstehen beide nicht – es sei aber letztlich eine Frage der Konsequenz, meint Wendtland. „Zum Glück bieten Itzehoe und Umgebung ausreichend Platz, um auch außerhalb von Einrichtungen und den eigenen vier Wänden Bewegung zu bekommen, ohne dabei den Mindestabstand zu anderen Personen zu missachten“, betont Wiggers.

Blick in den Bußgeldkatalog

Selbst wenn das bedeutet, wie er selbst kurzzeitig auf die Straße ausweichen zu müssen. Der Liberale wirft augenzwinkernd einen Blick in den Bußgeldkatalog: Das „Betreten der Fahrbahn, obwohl Seitenstreifen oder Gehweg vorhanden ist“, schlägt mit 5 Euro zu Buche. Beim Verstoß gegen das Kontaktverbot drohen 150 Euro.