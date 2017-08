Giftpflanze : Ausgraben und verbrennen

vergrößern 1 von 3 Foto: Reuter (3) 1 von 3





Eigentlich ist das Jakobskreuzkraut ganz hübsch. Die Pflanze sieht ein bisschen aus wie eine Kamillenblume mit leuchtend gelben Blüten. Die Blätter erinnern an Rucolasalat. Doch das Jakobskreuzkraut ist auch giftig. Ob Imker, Landwirt, Pferdehalter, Fischzüchter, Heidelbeerhof-Betreiber oder Privatperson: Der Unmut gegen das sich unvermindert ausbreitende Kraut nimmt zu . Der Ärger richtet sich dabei oft – wie jetzt im Bereich Willenscharen – gegen die Stiftung Naturschutz, die aus Sicht der Betroffenen das Jakobskreuzkraut (JKK) nur unzureichend bekämpft.

„Die Landbesitzer nehmen die Schaufel in die Hand – was macht die Stiftung Naturschutz?“, fragt Hans-Jörg Fölster, der in dieser Frage mit Birgit Schmidt-Puckhaber, Yvonne Thun, Torsten Blunck, Karl-Otto Fölster, Walter Frömming und Thorsten Thun übereinstimmt: Das Nichtstun gegen das giftige Kraut gefährde Mensch und Tier. Über Flächen der Naturschutz-Stiftung verbreite sich das Kraut in die Umgebung.

„Die Alkaloide reichern sich langsam in der Leber der Tiere an und können nicht abgebaut werden“, sagt Birgit Schmidt-Puckhaber von der Fischzucht Reese aus Sarlhusen. Neben der Teichwirtschaft hält sie auch schottische Hochlandrinder. „Wir hatten in den letzten Jahren schon vier Rinder, die verendet sind und auffällige Leberveränderungen aufwiesen.“ Die gesamte Teichanlage freizuhalten, koste viel Zeit. Sie praktiziere mit ihrer Mutterkuhherde als „Weide- und Teichpflegeteam auf vier Beinen“ die naturnaheste Haltungsform und kollidiere hier paradoxer Weise mit dem Naturschutz. „Wir können und werden die Pflanze nicht tolerieren. Auch wenn es noch keinen Nachweis für Alkaloide im Muskelfleisch gibt, ist für uns nur eine von Jakobskreuzkraut freie Teich- und Weidenanlage auch eine sichere Anlage.“ So lange gelte: „Bei jedem gelben Fleck halten wir an, steigen aus und graben das Kraut aus.“

Auch der Brokstedter Imker Walter Frömming kämpft gegen die Pflanze an.

„Honigbienen sammeln ihren Nektar bevorzugt in Massentrachten wie Raps und Linde. Neuerdings gehört leider auch das giftige Jakobskreuzkraut dazu.“ Schon seit Jahren versuchten Imker erfolglos, die für die Ausbreitung Verantwortlichen zu Gegenmaßnahmen zu bewegen. „Die gelben Flächen sind so gelegen, dass ich ihnen mit dem drei Kilometer großen Flugradius meiner Bienen nicht entfliehen kann.“ Der Hilferuf an den Landtagsabgeordneten Heiner Rickers (CDU) habe die die Erkenntnis gebracht, dass im Koalitionsvertrag das Mähen der Stiftungsflächen vor der Blüte vereinbart, dies aber leider weitgehend ausgeblieben sei. Nach Angaben von Frömming wuchert das Kraut auf circa 30 Hektar zwischen Willenscharen und Arpsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde und auf rund 30 Hektar rund um Hasenkrug (Kreis Segeberg). „Dadurch sind viele Sommerhonige belastet“, sagt er. Eine Analyse sei teuer, und viele Imker wüssten gar nichts von der Belastung ihres Honigs. „Ich habe mit Unterstützung der Stiftung meinen Honig untersuchen lassen. Die belasteten Chargen werde ich natürlich nicht verkaufen. Die Einbußen ersetzt mir jedoch niemand.“

„Wir müssen den Verbraucher aufklären“, sagt Hans-Jörg Fölster, Besitzer des größten zusammenhängenden Heidelbeerfeldes in Schleswig-Holstein. Er habe im vorigen Jahr schon einmal einen Versuch über den Bauernverband gestartet, auf das sich immer stärker ausbreitende JKK und die daraus resultierenden Gefahren hinzuweisen. Das giftige Kraut nur abzumähen, reiche nicht aus. Es bleibe liegen und werde zu Heu. Tiere nähmen es auf und könnten dann „an Lebervergiftung verenden“. Er stelle sich die Frage, ob Naturschutz wichtiger sei als Verbraucher- und Tierschutz.

Landwirt Torsten Blunck macht das Thema wütend. Da er in Hasenkrug Weideflächen im Nebenerwerb bewirtschafte, die direkt an Flächen der Stiftung Naturschutz liegen, habe er viel zu tun, um die Fläche vom Kraut freizuhalten. „Ich mähe die Pflanzen und verbrenne sie dann.“ Die Pflanzen würden auf der Weide von den Rindern in der Regel wegen ihrer Bitterstoffe gemieden. Im Heu verlieren sie die Bitterstoffe, nicht jedoch ihre Giftstoffe. Natürlich habe er die Stiftung aufgefordert, die Flächen zu mähen. Dies geschehe jedoch nur auf einen Pufferstreifen von 50 Meter zu seiner Fläche, weil die Samen nach Stiftungsmeinung nur maximal 50 Meter weit flögen. „Meine Erfahrungen sind aber, dass die Samen bis zu mehreren 100 Meter weit fliegen.“ Auch in 300 Meter Entfernung fände er immer noch Pflanzen.

Auch Gastronom Thorsten Thun ist nicht begeistert. „Als verantwortungsvoller Gastronom will ich wissen, was ich meinen Gästen anbiete. Können wir wirklich sicher sein, dass sich die Giftstoffe des Krauts nicht im Muskelfleisch der Rinder oder Schafe anreichern? Ist das hochpreisige Biofleisch, dass auch von Rindern solcher stillgelegten Flächen mit Jakobskreuzkraut stammt, wirklich gesund?“

Um seine Flächen sorgt sich auch Landwirt Karl-Otto Fölster. „Die Nachbarflächen haben eindeutigen Wertverlust“, erklärt er. „Zudem muss der Landeigentümer, der diese Fläche bewirtschaftet, mehr Pflanzenschutzmittel aufwenden.“ Mit offenbar wenig Durchschlagskraft. Denn, so Fölster: „In jedem Jahr wird meine Nachbarfläche stärker befallen.“