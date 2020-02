Renaturierung in Poyenberg : Ausgleichsagentur wandelt landwirtschaftliche Fläche in Naturparadies um

Laubfrösche, Insekten und Wildblumen sollen auf landwirtschaftlichen Flächen bei Poyenberg wieder heimisch werden.

von Joachim Möller

28. Februar 2020, 16:37 Uhr

Poyenberg | Der schwere Bagger und die Bauarbeiter hinterlassen in diesen Tagen ihre Spuren im Stiftungsland Hohe Geest in Poyenberg. Dort verwandelt die Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein eine bisher landwirtschaftlich genutzte Wiese in ein Naturparadies, in dem wieder Laubfrösche, Insekten und Wildblumen heimisch werden sollen.

Zehn Hektar sollen umgewandelt werden

Aus der zehn Hektar großen Fläche mit ihrem Grünland, ihren Quellen und Waldflächen soll sich nach den Arbeiten ein „vielfältiges Kleinod“ entwickeln, sagt Ralf Hoinkes. Der Geowissenschaftler der Firma Amphi Consult hat die Arten- und Naturschutzpläne mit ausgearbeitet und begleitet den Umbau der Fläche in ein ökologisch wertvolles Gebiet.

Um das zu erreichen, wird die Drainage herausgeholt, und Bäche schlängeln sich wieder überirdisch durch die Wiese. Ein neu angelegter Teich soll Laubfrösche anlocken.

ZITAT Wir hoffen, dass sich hier auch der Laubfrosch ansiedelt. Ralf Hoinkes, Geowissenschaftler

Trotz der Naturschutz-Arbeiten – das Grünland wird weiterhin bewirtschaftet. Allerdings mit erheblichen Einschränkungen. Pro Hektar sind zwei Rinder erlaubt. Düngung sowie das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln sind nicht gestattet. „Ein Landwirt aus Poyenberg hat das Grünland gepachtet“, sagt Ute Ojowski, Geschäftsführerin der Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein, einer 100-prozentigen Tochter der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Diese hatte die Fläche 2016 für ihre Ökokonten erworben.

Flächen dienen zum Ausgleich

Die Flächen dienen als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Kommunen oder private Vorhabenträger, die zum Beispiel mit Baugebieten in Natur und Landschaft eingreifen, sind gesetzlich verpflichtet Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen. Dieses können die Bauträger in Eigeninitiative übernehmen oder sich gegen Bezahlung der Ausgleichsagentur bedienen.

ZITAT Wir können so die Flächen bündeln und schaffen einen Mehrwert für Natur und Artenschutz. Ute Ojowski, Geschäftsführerin der Ausgleichsagentur

„Wir bieten den Vorhabenträgern ein Rund-um-sorglos-Paket.“ Für den Vorhabenträger entfielen die kostenintensive und zeitaufwendige Suche nach einer Kompensationsfläche, deren Beantragung, Umsetzung und die dauerhafte Pflege. Die Ausgleichsagentur verfügt über mehr als 100 Ökokonten in allen Kreisen Schleswig-Holsteins. „Wir bemühen uns aber, das der Ausgleich möglichst ortsnah erfolgt.“