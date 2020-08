Oldendorf : Ausgesetzter Kater in Oldendorf: Halter noch unbekannt

Das Tierheim Itzehoe hofft, dass Zeugen Hinweise auf den Besitzer geben können. Kater „Findus“ wird jetzt im Tierheim aufgepäppelt.

von Delf Gravert

18. August 2020, 17:13 Uhr

Itzehoe/Oldendorf | Am Dienstag, 11. August, hat ein bisher unbekannter Mann in Oldendorf in der Straße Am Hang einen älteren Kater ausgesetzt. Kinder hatten ihn dabei beobachtet. Sie sorgten dafür, dass der Kater schließlich im Tierheim ankam, der Tierschutzverein erstattete Strafanzeige und rief Zeugen auf, sich bei ihm oder bei der Polizei zu melden.

Bisher hat dieser Aufruf nicht zur Identifikation des Tierhalters geführt – sehr zum Bedauern von Tierheimleiterin Claudia Danckers und ihrer Mitstreiter im Tierschutzverein. Sie hoffen, dass der Verstoß gegen das Tierschutzgesetz noch geahndet wird.

Gute Nachrichten gibt es dagegen vom Zustand des Tieres, den seine jungen Retter „Findus“ getauft hatten. Es gehe ihm besser, was alles andere als selbstverständlich ist, denn der Kater hatte laut Claudia Danckers diverse ernsthafte gesundheitliche Probleme – von Unterernährung über Zahnprobleme bis zu Parasiten. In freier Wildbahn hätte er nur geringe Überlebenschancen gehabt.

„Wir päppeln ihn nun auf“, sagt Danckers. Nach einem Aufenthalt beim Tierarzt werde „Findus“ nun im Tierheim verwöhnt. „Es geht ihm wesentlich besser.“