Tourismusprojekt : Ausflugsziel Hohenlockstedt

von Joachim Möller

10. Juni 2019, 14:35 Uhr

Hohenlockstedt | „Wir haben eine ganze Menge in Gang gebracht und Hohenlockstedt bekannter gemacht.“ Nach Auslaufen der dreijährigen Förderung zieht Sprecher Detlef Möllgaard ein positives Fazit über das Projekt „Hohenlockstedt erleben“. Aber auch ohne Zuschuss der Aktivregion wollen die Beteiligten die Tourismuskooperation fortsetzen, sagt Möllgaard, der das Projekt maßgeblich mitinitiiert hatte.

„Hohenlockstedt erleben – historisch, kulturell, sympathisch“ wurde 2016 ins Leben gerufen, gefördert mit 43.000 Euro von der Aktiv-Region Holsteiner Auenland. Ziel war es, mehr Tagesgäste und Urlauber in die Region bringen. Dafür boten die Partner (Meierhof Möllgaard, Fischzucht Knutzen, Kartoffelhof Senne, Lichtzentrum Sasha und Museum) verschiedene Aktivitäten an, die im Baustein-Prinzip von Besuchern gebucht werden konnten. Angesprochen wurden vor allem Vereine, Betriebe, aber auch Reisegruppen und Fahrradtouristen, für die Betriebsführungen, Verkostungen und Genuss-Mahlzeiten mit regionalen Produkten organisiert wurden. Federführend war der Meierhof von Kirsten und Detlef Möllgaard, dort liefen die Fäden zusammen. Detlef Möllgaard und Tochter Kirsten haben das Projekt – das mit insgesamt 75.000 Euro veranschlagt war – mit vorangetrieben, dort war auch die Buchungs- und Koordinierungszentrale. „100 Gruppen besuchten uns im vergangenen Jahr“, so Möllgaard. Zahlreiche kamen aus der näheren und weiteren Umgebung, aber auch aus anderen Bundesländern und sogar aus Schweden.

Künftig werden die Betriebe etwas eigenständiger agieren, „wir bleiben aber zusammen“, sagt Möllgaard. Auch die beiden Mitarbeiter für Akquise, Werbung und Büro würden zunächst weiterhin im gewohnten Rahmen tätigt sein.

Zum Abschluss der dreijährigen Förderperiode wird es jetzt noch zwei Projekte geben: Imagefilm und Informationsflyer werden überarbeitet und stärker regional ausgerichtet, so Detlef Möllgaard. „Ausflugsziel Hohenlockstedt – Landerlebnisse im echten Norden“, wird der neue Flyer heißen, der demnächst in Druck gehen soll.

Darüber hinaus ist Detlef Möllgaard als Botschafter der Käsestraße Schleswig-Holstein viele Tage im Jahr unterwegs, um auf Messen und Veranstaltungen für den Käse und für Hohenlockstedt zu werben. „Wir fahren von den Elbmarschen bis Flensburg, um Käseproben mit Wein anzubieten.“ Als besonderen Werbegag lassen Kirsten und Detlef Möllgaard bei Veranstaltungen zurzeit einen Käse, der 18 Jahre lang im Meierhof reifte und jetzt „volljährig“ ist , verkosten. „Damit wollen wir zeigen, dass wir auch besondere Käsesorten haben.“ Das soll jedoch die Ausnahme bleiben, denn geschmacklich treten nach so vielen Jahren keine Verbesserungen mehr ein, sagt der Käseexperte.

Zu den Kooperationspartner zählen ferner der Kartoffelhof Senne, dort gibt es Hintergründe, Geschichte und Geschichten rund um die Kartoffel. Um die kulinarische Vielfalt des Ortes geht es auch in der Fischzucht Knutzen, nach der Führung kann auch dort probiert und eingekauft werden. Im „Lichtzentrum Sasha“ erwarten Gäste besondere Sinneserlebnisse durch Kräuter, Feng Shui, Naturschallwandler oder ökologisches Bauen. Weitere Facetten der Gemeinde werden zum Beispiel beim Besuch des Museums am Wasserturm beleuchtet.