Ausflug ins Wiener Café

05. Februar 2019, 15:55 Uhr

Die Bandbreite ist groß: Von Plastikmüll am Strand bis zu Sonnenaufgängen und Schachfiguren. Fast 90 Bilder hängen während der Jahresausstellung des Vereins der Lichtbildfreunde Itzehoe im Wenzel-Hablik-Museum. Eine Besonderheit: Jeder Besucher wählt einen persönlichen Favoriten. Anschließend wird aus den Teilnehmern ein Gewinner ausgelost. In diesem Jahr ist es Eddy Busch, der das Foto eines Wiener Cafés im Stil der 50er Jahre wählte. „Ich bin ein Fan der 50er“, erklärt der Itzehoer.

Matthias Creydt, Fotograf des Siegerfotos, freut sich über die Wahl des Ausstellungsbesuchers. Das Motiv mit dem Titel „entschleunigt“ habe er im Urlaub fotografiert. „Ich bin immer mit einer Kamera unterwegs, in der Hoffnung, ein paar gute Fotos schießen zu können. Das Bild des Cafés in Wien ist jedoch ganz spontan entstanden“, sagt der Hobbyfotograf – und überreicht es an Gewinner Busch.