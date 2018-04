Ausflug in Geschichte der Schrift

Spontane Sonderausstellung im Kellinghusener Museum zeichnet 700 Jahre Schriftgeschichte nach

von shz.de

24. April 2018, 16:57 Uhr

Die Stapelrechtsurkunde Itzehoe von 1260 oder ein Haushaltsbuch der Färberei Junge – „Wer schreibt, der bleibt“, unter dieser treffenden Überschrift zeigt das städtische Museum Exponate aus 700 Jahren Schriftgeschichte. Eröffnet wird die Sonderausstellung am Donnerstag, 3. Mai, um 18 Uhr, im Bürgerhaus.



Frische und spannende Ausstellung





Auf die Beine gestellt wurde die Schriftschau von drei ehrenamtlichen Kuratoren. Durch die spontane Umsetzung sei das altehrwürdige Museumskonzept, Ausstellungen von langer Hand zu planen zwar auf den Kopf gestellt worden. „Dafür entstand aber etwas Frisches, Spannendes“, ist Sven Erik Gondlach überzeugt. Der Stadtmarketingleiter hat eigentlich nichts mit dem Museum zu tun. Allerdings weiß er um die beachtliche Außenwirkung des Hauses, welches seit dem Ruhestand von Museumsleiter Hans-Georg Bluhm nicht mehr bespielt wurde. Mit einer zündenden Idee und der Hilfe von zwei weiteren Geisteswissenschaftlern gelang es ihm, das Vakuum zu füllen. Besucher der Großveranstaltungen Geranien- und Töpfermarkt erwartet neben den Fayencen im Erdgeschoss des Hauses nun wieder auf der Museumsgalerie eine attraktive Sonderausstellung.

Da Gondlach im Studium der Musikwissenschaften einen Schwerpunkt auf mittelalterliche Handschriften legte, ist er im Thema zuhause. Zur Seite standen ihm der auf dem Gebiet ebenso erfahrene Sammler, Musik- und Kunsthistoriker Erik Feller sowie Meike Schwesig, Lehrerin an der Grundschule Wrist. Jede freie Minute in den vergangenen Wochen nutzte das Kuratorentrio, um die Schau zu entwickeln. „Schließlich ist die Ausstellung aus dem Nichts entstanden“, unterstreicht Feller. Arbeitsintensiv habe sich auch die Erstellung einer begleitenden Publikation gestaltet, ergänzt Schwesig. Umso mehr freuten sich die Ausstellungsmacher über tatkräftige Unterstützung durch Margarete Mehrens-Alfer (Stadtarchiv Kellinghusen), Kirsten Puymann (Stadt- und Kreisarchiv Itzehoe), Mechtild Hobl-Friedrich (Kulturstiftung Itzehoe) und Bürgermeister Axel Pietsch.

Herausragende Exponate unter den Leihgaben sind frühe Drucke von Predigtbüchern, eines aus dem Verlagshaus Peter Quentell aus dem Jahr 1535 und ein weiteres von Philipp Melanchthon aus dem Jahr 1544. Aus Störkathen gelangte zudem ein Bibeldruck von 1675 in die Ausstellung. Die schwarze Kunst des Druckens sollen Lettern aus der Kellinghusener Druckerei Hay dokumentieren. Ein Ungetüm von Schreibmaschine zeigt zudem, wie im 19. Jahrhundert der Schriftverkehr in Kontoren und Amtsstuben funktionierte. Hinter Glas zu sehen sind außerdem so genannte verbotene Bücher.

In Zeiten, in denen kaum noch handschriftlich kommuniziert werde, sei es an der Zeit, an die Erfindung der Schrift als eine der bedeutenden Kulturtechniken aufmerksam zu machen, sagt Gondlach. Erklärt werden soll dies auch dem Nachwuchs, der ganz praktisch Federkiel und Stahlfeder in Tinte tauchen kann. Erspüren können Besucher außerdem den „Beschreibstoff“ Pergament mit seiner Fell- und Fleischseite. Eine Tierhaut ruht im Museum derzeit noch zur Glättung unter einem Gewicht. In der Ausstellung wird sie als Pergament-Gästebuch für Besuchereinträge bereit liegen.



Attraktives Rahmenprogramm





Ergänzt wird die Sonderschau „Wer schreibt, der bleibt“ durch ein breit gefächertes Rahmenprogramm: Sonnabend, 29. September, führt eine Exkursion zur Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Sonnabend und Sonntag, 20. und 21. Oktober, gibt es in Kooperation mit der VHS, ein zweitägiger Workshop „Buchmalerei im Mittelalter“ mit Petra Henke vom Historischen Museum Speyer. Sonnabend, 10. November, ist ein Vortrag „Verbotene Bücher“ mit Erik Feller im Bürgerhaus geplant, Sonnabend, 24. November, „Musikhandschriften und Traktate des Mittelalters“ mit Sven Erik Gondlach, und Sonnabend, 1. Dezember Finissage, Lesung mit Mechtild Hobl-Friedrich und einem kammermusikalischen Rahmenprogramm.





>Anmeldung und Info im Bürgerhaus, unter 04822/673230.