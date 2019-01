Ausbildung zum Familienpaten

von Andreas Olbertz

Das Baby schreit nachts, am Tag fordert das Geschwisterkind Aufmerksamkeit – das kennen viele junge Eltern. Entlastung bringen die Familienpaten des Itzehoer Ortsverbands des Deutschen Kinderschutzbunds. Sie verbringen Zeit mit dem Baby oder den Geschwisterkindern oder haben ein offenes Ohr für die Eltern. Ein neuer Ausbildungsgang startet am Freitag, 8. Februar, eingebunden in die „Frühen Hilfen Kreis Steinburg“. An fünf Terminen werden Themen wie Ernährung, Entwicklungspsychologie und familienrechtliche Fragen behandelt. Nur noch wenige Plätze sind frei in dem kostenlosen Kurs.



Anmeldung bei Susanne Glimm, 0152/54967055, oder per Mail an familienpaten.steinburg@web.de