Aus „Itzehohoho“ in die Welt

von nr

erstellt am 15.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Weihnachtsgrüße mit Stil und Pfiff – das war das Ziel von (v. l.) Grafikdesignerin Theresa Büchel, Jessica Scheidemann (Skärgarden), Uwe Drechsler (Weinhorizonte) sowie Linda Hüser und Kathrin Tach (Pappsalon). Das Ergebnis ist „Itzehohoho“ in roten Lettern auf weißem Grund: Die Grußkarten sind jetzt in limitierter Auflage kostenlos in den beteiligten Geschäften erhältlich. „Als Hahn im Korb bringt es großen Spaß, in dieser Runde kreativer, dynamischer Frauen pfiffige Ideen umzusetzen“, so Drechsler. Auch beim heutigen Glühweintreff ab 19 Uhr am Adler-Kreisverkehr seien die neuen Grußkarten zu haben.