Tradition endet : Aus für Wackener Wochenmarkt

Der Kundenrückgang in den vergangenen Jahren lässt Betreibern keine Wahl.

von shz.de

10. April 2018, 12:00 Uhr

Der Wackener Wochenmarkt ist Geschichte: Marktmeister Hermann Vollstedt und die Standbetreiber Dörte Schnau, Gustav Trede und Karlheinz Krause öießen damit eine Ära ausklingen. Ein Abschied mit Wehmut und Unverständnis. „Nach 18-jähriger Tradition sind wir zum Aufhören gezwungen“, sagt Vollstedt.

Der Mangel an Kunden habe dazu geführt, dass die Standbetreiber sich zur Aufgabe entschieden. „Die Umsätze gingen rapide zurück, so dass uns immer mehr Anbieter verließen“, erklärt Vollstedt. Meist seien es ältere Dorfbewohner gewesen, die die Qualität des frischen Angebots zu schätzen wussten. „Die aber sterben uns weg oder kommen ins Altersheim. Und die jüngere Generation kauft eben anders ein“, so Vollstedt, der diesen Trend bereits in den vergangenen Jahren beobachtet hat. „Heute finden die Kunden die gewünschte Ware im Discounter und haben auch noch den Parkplatz vor der Tür.“ Insbesondere in den vergangenen zwei Jahren sei dies deutlich spürbar geworden. Nur noch vier Marktbeschicker hatten den Wochenmarkt mit Eiern, Kartoffeln, Backwaren, Honig und Pflanzen zuletzt aufrecht erhalten. Warum dem Markt die Kunden ausgingen? „Wir haben keine wirkliche Erklärung“, sagt Vollstedt, der selbst seit 18 Jahren einmal wöchentlich in seinem kleinen Wohnanhänger auf dem Wochenmarkt seine Kartoffeln und frische Eier anbot. Schwer fiel nicht nur Hermann Vollstedt der Abschied, sondern auch Gustav Trede aus Kleve als Mitbegründer des Marktes. Auch er war mit seinem Stand, an dem Pflanzen verkaufte, von Anbeginn dabei. Als „traurig“ , „schade“ und „bedauernswert“ bezeichnete auch die Stammkundschaft das Aus. „Für das Dorf war der Markt schon etwas Besonders“, sagt Dagmar Kruse, die nicht nur gern zum Einkaufen kam, sondern auch mit dem Einen oder Anderen das Gespräch suchte. „Ich bin gern hergekommen – hier traf man Leute und kam ins Schnacken“, sagt auch Wolfgang Münster. „Meinen Kaffee hole ich mir nun bei Hermann zu Hause ab“, scherzt er.

Das Ende der Marktsaison bezeichnet Karlheinz Krause, der seit 15 Jahren aus seinem Kofferraum heraus selbst hergestellten Honig zum Verkauf anbot, als bitter. „Für mich ist das heute wie eine Beerdigung“, beschreibt er seine Stimmung. Nachvollziehbar für Marktmeister Vollstedt: „Früher gab es hier auch Schnittblumen, Wurst- und Fleischwaren, Fisch und sogar Socken – und heute?“ Mit seinen Mitstreitern bedaure er es sehr, dass das Kapitel Wackener Wochenmarkt nach fast zwei Jahrzehnten nun endgültig abgeschlossen sei. Gleichzeitig zeigte er Verständnis, dass die Standbetreiber ihr Angebot schon allein aus wirtschaftlichen Gründen nicht aufrechterhalten können, wenn dies gar nicht angenommen wird.“

Der Gemeinde nicht ganz den Rücken kehren will Dörte Schnau von der gleichnamigen Bäckerei aus Bendorf. Donnerstags wird sie in der Hauptstraße 62 vor der „Diele“ zu finden sein, wo auch der Marktmeister im Hofladen seiner Tochter seine Ware anbieten wird. Das Ende wurde schließlich standesgemäß beendet. Stammkunden kamen, um sich von den Betreibern und der „gelebten Kultur“ persönlich zu verabschieden.