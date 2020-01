Markttreff in Wewelsfleth : Aus für Dörpsladen in Wewelsfleth – Neuanfang für den Markttreff

Der Dörpsladen in Wewelsfleth ist geschlossen. Der neue Betreiber Ingo Engelbrecht lässt das Geschäft zu einem Markttreff umbauen, der Mitte Februar öffnen soll.

31. Januar 2020, 15:51 Uhr

Wewelsfleth | Mehr als 100 Kunden verabschiedeten sich am letzten Tag des Dörpsladens in Wewelsfleth von Annelie Rathjen und ihrem Team. Bei Kaffee und belegten Brötchen wurden die noch nicht verkauften Waren unter den Anwesenden verlost, es wurde geklönt und ein wenig auch getrauert.

„Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt Annelie Rathjen, der der Laden und seine Kunden ans Herz gewachsen waren. Damit geht eine zweijährige Erfolgsgeschichte planmäßig zu Ende, die 2017 aus der Not heraus geboren wurde. Damals drohte das endgültige Aus für den Laden, als der Gemeinderat trotz aller Bemühungen keinen Nachfolger für das Ehepaar Pubanz finden konnte, das nach vielen Jahren aus gesundheitlichen Gründen den Betrieb ihres Dorfladens einstellen mussten. Glücklicherweise bot Annelie Rathjen an, für eine Übergangszeit von zwei Jahren den Laden weiter zu betreiben und damit eine Versorgungslücke zu schließen, die das Dorf empfindlich getroffen hätte.

Diese Zwischenlösung verschaffte der Gemeinde Zeit, doch noch einen neuen Betreiber zu finden. Anfang vergangenen Jahres bekundetet der Betreiber des Rewe-Supermarktes in Brokdorf, Ingo Engelbrecht, sein Interesse, einen Markttreff in Wewelsfleth einrichten zu wollen. Bisher gibt es in ganz Schleswig-Holstein 40 dieser Markttreffs, deren Aufbau vom Land finanziell unterstützt werden. Neben Beidenfleth und St. Margarethen würde Wewelsfleth der dritte Standort in der Wilstermarsch sein.

Engelbrecht plant aufwendige Umbauten am Standort in der Dorfstraße, damit die Verkaufsfläche auf über 200 Quadratmeter erhöht werden kann. Teile des alten Gebäudes müssen dafür entkernt und durch einen Anbau ergänzt werden. Die Wiedereröffnung ist für den 13. Februar geplant. Engelbrecht übernimmt das Dörpsladen-Team , wobei Maik Cornelius die Filialleitung übernehmen wird. Mit ihm werden Sonja Preetz und Claudia Zak den neuen Markttreff betreuen. Annelie Rathjen freut sich unterdessen, dass sie nun all die privaten Dinge machen kann, die in den zwei Jahren liegen geblieben waren.