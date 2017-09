Bürgerschule : Aus den USA nach Glückstadt

vergrößern 1 von 2 Foto: Frauen 1 von 2

„Es ist total spannend und sehr nett. Das Kollegium arbeitet unglaublich selbstständig, und ich bin überwältigt von dem, was die alles auf die Beine stellen. Ich habe meine Entscheidung nicht bereut.“ Das ist die Bilanz der ersten Wochen der neuen Schulleiterin der Bürgerschule. Seit Schuljahresbeginn ist Heike Schütz-Malinowski (60) die Nachfolgerin von Heike Jönßon-Rieck, die in den Ruhestand gegangen ist. Auf die dritte Ausschreibung der Leitungsfunktion hatte sie sich beworben. Für sie besonders spannend, da sie zu dem Zeitpunkt noch in den USA in Portland im Bundesstaat Oregon arbeitete, an einer deutschen Auslandsschule. „Die Ausschreibung hat nicht zu viel versprochen. So, wie es dort stand, habe ich es hier angetroffen.“

Geboren ist Schütz-Malinowski in Hohenwestedt. In den 1970er Jahren hat sie Mathematik und Französisch für das Lehramt an Realschulen in Kiel studiert. Nach einer Anstellung an der Grund- und Hauptschule in Neukirchen absolvierte sie das Referendariat in Ahrensbök. „Da es danach keine freien Lehrerstellen gab, habe ich mich zu einer Umschulung zur Wirtschaftsinformatikerin entschieden. Damit konnte ich im Bereich der Erwachsenenbildung eine Anstellung in Neumünster zur Ausbildung von kaufmännischen Berufen übernehmen.“

In dieser Zeit hat sie auch Glückstadt kennengelernt, denn ihr Mann arbeitete als Kapitän in Cuxhaven und zum Besuch hat sie die Fähre über die Elbe genutzt. Nach über zehn Jahren mit dem Zwischenfahren vom Wohnort Kiel nach Neumünster und Cuxhaven hat die Familie eine neue Herausforderung gesucht. „Wir haben uns mit einem aufwändigen Bewerbungsverfahren für eine Arbeitserlaubnis in Amerika beworben und eine so genannte Green Card erhalten.“

Mit Mann und Tochter ging es 1996 an die Ostküste nach Portland. Dort fand Heike Schütz-Malinowski gleich eine Anstellung als Lehrerin an einer deutsch-amerikanischen Schule, die sich im Aufbau befand. Inzwischen ist diese Privatschule für den Primarbereich mit 200 Schülern im Alter von drei bis elf Jahren als qualifizierte Auslandsschule anerkannt. „Unsere Schülerschaft bestand überwiegend aus Amerikanern mit internationalen Wurzeln, etwa 15 Prozent waren Deutsch-Amerikaner und fünf Prozent Deutsche. Die Fächer wurden fast alle auf Deutsch unterrichtet, und wir hatten eine große pädagogische Bandbreite mit voller Inklusion und pädagogischem Begleitpersonal.“

An der Schule arbeitete Schütz-Malinowski in verschiedenen Leitungsfunktionen und war zuletzt stellvertretende Schulleiterin. „Als Deutsche konnte ich hier nicht mehr werden. Um mich auf eine Rückkehr nach Deutschland vorzubereiten, absolvierte ich im Fernstudium über zwei Jahre eine Masterausbildung zum Schulmanagement und zur Qualitätsentwicklung.“

In dieser Zeit schaute sie im Nachrichtenblatt bereits nach Ausschreibungen von Schulleitungsstellen. „Bereits die erste Ausschreibung der Bürgerschule hat mich interessiert, denn ich wollte unbedingt zurück nach Schleswig-Holstein und das Schulprofil der Bürgerschule hat mich angesprochen.“ Da sie mit ihrer Zusatzausbildung aber noch nicht fertig war, konnte sie sich erst auf die dritte Ausschreibung bewerben.

Die Lehrpläne, die Kompetenzraster, die Bildungsstandards und die große Bandbreite der Differenzierung sind ihr bereits aus den USA bekannt, neu für sie sind die Landesvorschriften zur Schulverwaltung und einige deutsche Sichtweisen. „Die Schüler sind hier viel selbstständiger, in den USA mit dem gebundenen Ganztag und Hortangebot werden die Schüler teilweise von 7 bis 18 Uhr in der Schule abgegeben. Die Lehrkräfte sind in Deutschland gut ausgebildet und machen eine professionelle Arbeit. Ihre Zuverlässigkeit schätze ich sehr.“

Zu ihren pädagogischen Schwerpunkten zählt Schütz-Malinowski die Einbindung von Bewegung und Musik in den Unterricht und eine inhaltliche Verknüpfung der Fächer. „Lernen muss Spaß machen. Die Kinder sollen ihre Schule mitgestalten und zusammen eine engagierte demokratische Lernkultur entwickeln.“ Inzwischen ist die 60-Jährige nach Glückstadt gezogen. Ihr gefällt das historische Stadtbild, die Grünflächen und die Elbe. Besonders schätzt sie das reichhaltige Fischangebot in den Lokalen.