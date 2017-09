Prozess am Landgericht Itzehoe : Aus dem Ruder gelaufener Streit endet blutig

vergrößern 1 von 1 Foto: Ehrich 1 von 1

,,Geht von dem 28-Jährigen zukünftig noch eine Gefahr für die Allgemeinheit aus ?“ Das ist neben der Schuldfrage die große Frage im Hintergrund, um die es derzeit am Landgericht Itzehoe vor der von Strafrichterin Isabel Hildebrandt geführten großen Strafkammer geht. Angeklagt wegen versuchten Totschlags, begangen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, ist ein polizeibekannter Heider.

Der 28-Jährige lebte zur Tatzeit am 14. März seit etwa fünf Monaten mit in der Heider Wohnung seines Onkels (55). Beide Männer sind Alkoholiker, stehen unter Betreuung. Der Onkel hatte seinen Neffen nach einer Entziehungskur aufgenommen. Der sitzt jetzt in der forensischen Psychiatrie in Neustadt ein. Mit Bauchgurt, Hand- und Fußfesseln wurde er gestern in den Gerichtssaal geführt.

Darum geht es : Montags bekommen Neffe und Onkel von ihren Betreuerinnen 80 beziehungsweise 60 Euro Taschengeld. Drei Flaschen Whisky will der Neffe gekauft, zwei davon bis zum Streit konsumiert haben. Kurz nach 1 Uhr soll der Neffe in der Wohnung dann mit der Bratpfanne auf den Onkel eingeschlagen haben, bis deren Stiel abbrach. Während der Onkel sich dann mit der Bratpfanne zu schützen suchte, stach der Neffe mit dem Brotmesser zu, bis die Klinge abbrach. Ein Stich ging ins Handgelenk, jeweils zwei in Bauch und Brust, wobei die Lunge verletzt wurde. Als der Onkel drohte, die Polizei zu rufen, floh der Neffe – zunächst in die Kirche, später in die Heider Psychiatrie. Am nächsten Tag bemerkte ein Mieter, dass das ganze Treppenhaus mit Blut beschmiert war. Er rief eine Bekannte an. Die fand gemeinsam mit ihrem Schwiegersohn den Onkel. Der wollte zwar keinen Rettungswagen, dennoch riefen die beiden Polizei und Sanitäter. ,,Überall war Blut, sein Kopf blutüberströmt“, erinnerte sich die Frau gestern.

Das Problem des Gerichts ist es, das außer den Tatbeteiligten niemand dabei war. Der Neffe schildert, sein Onkel habe ihn angegriffen, weil kein Alkohol mehr da war, sagt: ,,Ich hab das Messer genommen und mich verteidigt.“ Das wäre Notwehr. Der Onkel berichtet dagegen, wie sein stark alkoholisierter Neffe grundlos auf ihn losging. ,,Er sagte: ‚Ich schlage dich jetzt tot.‘ Dann schlug er mit der Bratpfanne zu, dann nahm er das Brotmesser aus der Schublade und stach zu.“ Im Falle eines Schuldspruchs droht dem Neffen die dauerhafte Unterbringung in der Forensik. Der Prozess wird Donnerstag fortgesetzt.