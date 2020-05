Alt-Bauer aus Looft : August-Wilhelm Kruse gibt seot zehn Jahren den Loofter Boten heraus

Fast 100 Ausgaben sind bereits erschienen. Das Blättchen entwirft der 77-Jährige ehrenamtlich.

Avatar_shz von shz.de

10. Mai 2020, 16:32 Uhr

Looft | „Ihr habt jetzt was ganz Neues zu lesen und es ist kein Reklamebogen.“ Mit diesen Zeilen richtete sich vor zehn Jahren der „Loofter Bote“ erstmals an die Einwohner der Gemeinde. Der Mann hinter dem kleinen Blättchen ist August-Wilhelm Kruse. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bürgermeistern ist er für die Herausgabe verantwortlich – ehrenamtlich.

„Die Idee zur Herausgabe des doppelseitigen Informationsträgers kam damals von meinem Sohn Johannes“, berichtet Kruse. Dafür sitzt er regelmäßig an seinem PC, um Texte und Fotos zu sortieren und zu bearbeiten. „Und das, obwohl mir die Arbeit am Computer immer noch Schwierigkeiten bereitet“, gibt der 77-Jährige lachend zu.

Alt-Bürgermeister Hans-Hermann Hollm und Kruse wollten vor zehn Jahren mit der Herausgabe des Blattes nicht nur den Zusammenhalt in der Gemeinde stärken, sondern auch den Einwohnern Neuigkeiten aus dem Dorfgeschehen lebendig und lustig nahebringen. Dabei sei er natürlich auf die Mithilfe der Clubs, Vereine und anderen Organisationen angewiesen, er könne ein solches Rundschreiben natürlich nicht einfach aus dem Hut zaubern, betont der Senior. Mit zusätzlichen Berichten aus dem Gemeinderat sei der Loofter Bote längst zu einem Spiegelbild des Lebens in der Gemeinde geworden.

„Ein Highlight war natürlich die Verlegung von Breitband“, erinnert sich Kruse, der zudem auch über hohe Geburtstage, Ehejubiläen, Bestattungen, Konfirmationen und Einschulungen sowie bevorstehende Ereignisse berichtet. „Die Rubrik ,Was kommt auf uns zu’ kommt bei den Dorfbewohnern besonders gut an“, weiß Kruse.

Viele Bürger, so der Alt-Bauer weiter, hätten sich jede der inzwischen 97 Ausgaben chronologisch abgeheftet. Auch Interessierte aus den Nachbargemeinden sowie ehemalige Loofter gehörten zu den Abonnenten. „Diese erhalten den Boten per E-Mail“, so der 77-Jährige. Sein Blättchen erscheint in unregelmäßigen Abständen – immer nach Bedarf, je nachdem, was gerade los ist.

Zum zehnjährigen Bestehen überraschte August-Wilhelm Kruse die Einwohner sogar mit einer sechsseitigen Jubiläumsausgabe. Dort erinnerte Kruse noch einmal an die Anfänge des Gemeindeblattes mit Bildern und Texten aus den vergangenen zehn Jahren. „Ich wollte mit besonderen Geschehnissen, zu denen unter anderem das Hochwasser in der Bekau im Jahre 2014, die Verabschiedung der Raiffeisenbank aus unserer Gemeinde 2016, das Reinigen der Klärteiche 2017, die neue Regierung mit Bürgermeister Thorsten Meier vor zwei Jahren und der Großbrand im vergangenen Jahr gehörten, noch einmal die vergangenen Jahre Revue passieren lassen.“

Die Rubrik „Was kommt auf uns zu?“ beinhaltet während der Corona-Krise ausnahmsweise mal keine Bekanntmachungen. Vielmehr wünscht Kruse, auch im Namen von Bürgermeister Thorsten Meier, allen Einwohnern alles Gute, und vor allem: „Bleibt gesund!“