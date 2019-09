Einweihung neben dem Landgericht : „Augenweide“: Neue Spielarena in Itzehoe ist fertig

Ein neu gestalteter Spielplatz und ein Ballspielfeld: Itzehoe ist um ein attraktives Angebot reicher.

Itzehoe | Tanzen geht auch. Das zeigten die Eagles Fighters, Showtanzgruppe der Itzehoe Eagles, am Freitagnachmittag auf dem neuen Spielfeld neben dem Landgericht. Eigentlich ist es für Fußball und Basketball gedacht – deshalb waren zur Einweihung auch die Zweitliga-Basketballer der Itzehoe Eagles gekommen. Eine „echte Augenweide“ sei das Gelände geworden, zu dem auch ein Spielplatz unter anderem mit Tampenschaukel sowie Kletter- und Rutschturm gehört, sagte Bürgermeister Andreas Koeppen. „Das ganze Areal hat so was von gewonnen.“ Es gehört zur ersten Spiel- und Bewegungsroute und beruht maßgeblich auf Ideen des Junior-Jugendparlaments. Koeppens Urteil: „Ganz großartig!“