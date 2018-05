Maikundgebung in Itzehoe : Aufruf zur Solidarität in schweren Zeiten

Die DGB-Geschäftsführerin Susanne Uhl warnt in ihrer Rede zum Tag der Arbeit vor Populisten und wirbt für mehr soziale Gerechtigkeit.

von Sönke Rother

02. Mai 2018, 04:45 Uhr

Die Zeiten, in denen Hunderte zu den Maikundgebungen der Gewerkschaften kamen, gehören der Vergangenheit. Dennoch gab sich Susanne Uhl gestern bei der traditionellen DGB-Veranstaltung auf dem Berliner Platz nicht weniger kämpferisch. Die Geschäftsführerin der DGB-Region SH Nordwest spannte einen Bogen über die Populisten der Welt, über die schädliche neoliberale Finanzpolitik bis hin zum Tariftreue- und Vergabegesetz, das die jetzige Landesregierung in Schleswig-Holstein „faktisch abschaffen“ wolle.

Uhl sagte zu Beginn vor den fast 100 Zuhörern, die dem Regen trotzten, dass sie das „nagende Gefühl“ habe, dass es in der Gesellschaft um etwas Grundlegenderes als die ursprüngliche Gewerkschaftsarbeit gebe. „Das hat damit zu tun, dass sich an vielen Stellen in der Welt vorwiegend Männer politisch durchsetzen, die demokratische Mitbestimmungsstrukturen und gleiche soziale Rechte offen aushebeln“, sagte Uhl und benannte „Putin, Orban, Kaczynski, Erdogan, Trump und wie sie alle heißen“. Diese Männer schafften es, ein Wir-Gefühl zu erschaffen indem sie andere wie Frauen, Einwanderer, Schwule oder religiöse Minderheiten ausgrenzten. Auch in Deutschland sei es eine beliebte Praxis, den Flüchtlingen die Schuld an der eigenen Misere zu geben. Die Gewerkschafterin stellte klar: „Niemandem ist etwas weggenommen worden, weil Menschen zu uns geflohen sind.“

In Richtung Landesregierung warnte Uhl davor, dass Tariftreue- und Vergabegesetz abzuschaffen. Auch, wenn das Gesetz bislang tatsächlich niemand kontrolliert hat – „und ja, das ist verdammt ärgerlich“ – dürfe man es „nicht in die Tonne treten“. Sonst wäre der Weg für Lohn- und Regulierungsdumping frei. Wichtig sei es vielmehr, für gute Arbeit, faire Wertschöpfungsketten und nachhaltiges Wirtschaften zu kämpfen. „Nächste Woche ist Kommunalwahl. Lasst uns die wählen, die offene Ohren haben für Vielfalt, für Solidarität, für Gerechtigkeit und die nicht auf Ausgrenzung von Geflüchteten und Sozialstaatsabbau setzen.“