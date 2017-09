Aufmacher vor Wasserträgern

vergrößern 1 von 2 Foto: ehrich 1 von 2

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 18.Sep.2017 | 05:00 Uhr

„Aufmacher“ gegen „Amtliche Wasserträger“: „Es kommt nicht darauf an, wer gewinnt, sondern dass wir gemeinsam für Itzehoe etwas machen wollen“, sagte Kirsten Puymann (Foto), Vorsitzende bei Störauf. Ein Team des Vereins trat gestern gegen die Kommunalpolitik an, vor allem Vertreter der großen Koalition, verstärkt von FDP und Grünen. Mit Störauf-Eimern, die aus zwei großen Plantschbecken mit Wasser halb gefüllt werden mussten, sollte der Verlauf der Stör am Theater nachgestellt werden – der Verein schaffte seine 125 Meter schneller. Die 450 Eimer sind für je 1 Euro zu haben, der Erlös geht an das Itze-Cool-Camp. Unter den Käufern wird ein Porträt verlost, gezeichnet von Marion von Oppeln. >

Kontakt: info@stoerauf.de