Schwimmbad in Glückstadt : Auflagen im Fortuna-Bad werden nach und nach gelockert

Die Abstands- und Hygieneregeln aber bleiben bestehen und werden kontrolliert.

von Christine Reimers

31. Juli 2020, 13:35 Uhr

Glückstadt | Aufgeregt kommt Louis zu Rüdiger Kallies. „Wenn es passt“, so der Siebenjährige, „dann möchte ich gerne 25 Meter schwimmen.“ Natürlich unter Aufsicht des Schwimmmeisters. Es passt. Louis darf hinterher auch noch tauchen. Alles macht er perfekt und ist am Ende stolzer Besitzer der Auszeichnung „Seepferdchen“.

Rüdiger Kallies freut sich, dass er in diesem Corona-Sommer doch noch Schwimmunterricht geben und auch Abzeichen abnehmen kann. Mittlerweile ist überhaupt einiges entspannter im Fortuna-Bad. Allerdings bei strikter Einhaltung der Regeln für Abstand und Hygiene. Sogar Veranstaltungen sind genehmigt. Zum einen das Mondscheinschwimmen am Freitag und am 28. August jeweils ab 22 Uhr und das Zwölf-Stunden-Schwimmen am 15 August. Letzteres ist ein Kompromiss zu dem traditionellen 24-Stunden-Schwimmen der vergangenen Jahre. Diesmal werden die Teams nur von 8 bis 20 Uhr für den guten Zweck an den Start gehen. „Der Eintritt an diesem Tag ist dann frei“, sagt Kallies. Aber das Schwimmerbecken ist gesperrt.

Vieles ist wieder möglich, nur eines nicht: Warm duschen. Keiner könne die Gefahr ausschließen, dass Viren durch die warme, aufsteigende Luft verteilt würden. Es gibt viel Verständnis: „Die große Mehrheit der Badegäste ist begeistert von den Vorsichtsmaßnahmen“, sagt Kallies. Wichtig sei vor allem den Stammgästen, dass sie überhaupt schwimmen können.

Das Fortuna-Bad wird von der Stadtwerken Glückstadt betrieben – der Chef ist Torsten Fischer. Kallies ist wie sein Kollege Marius Karstens zuständig für den täglichen Ablauf vor Ort. „Wir sind in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt“, sagt Kallies. Viel gab es in diesem Sommer zu regeln, es war viel Arbeit. Und sie waren gut vorbereitet: Am 8. Juni „um 14 Uhr“ hat das Fortuna-Bad als erstes Schwimmbad im Kreis Steinburg geöffnet. „Itzehoe erst eine Stunde später“, sagt Kallies. Zunächst war nur reiner Schwimmbetrieb erlaubt – mit eingeschränkten Öffnungszeiten und einer Meldepflicht.

Die Meldebögen wurden bereits am 20. Juni abgeschafft. Am 27. Juni folgt die Erlaubnis, dass sich 30 Badegäste – vorher waren es 20 – im Nichtschwimmerbecken aufhalten durften. In den anderen Becken waren es insgesamt 24 Gäste. Und was besonders die Kinder freute: „Wir durften die Rutsche in Betrieb nehmen.“

Ab 11. Juli kann die Sprunganlage wieder genutzt werden. Am 18. Juli wurden die Öffnungszeiten angepasst. Seither ist von 6 bis 12 Uhr offen sowie von 14 bis 20 Uhr. Die Mittagszeiten nutzen Kallies und Karstens, um Schwimmkurse für Kinder zu geben. Dass dies möglich ist, darüber freuen sich beide, denn es gibt auch jetzt noch eine Warteliste.

Und am 20. Juli durften das Spaßbecken wieder als solches genutzt werden – mit Wasserpilz und Wildbach. Diesen Bereich nutzen jetzt in den Ferien überwiegend Kinder. Aber auch für sie gilt: Abstand halten.