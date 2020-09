Wieder Fahrraddiestahl : Auffälliges Rad in Itzehoe gestohlen

Diesmal schlugen der oder die Täter am Nachmittag in der Bahnhofstraße zu.

von Delf Gravert

17. September 2020, 15:46 Uhr

Itzehoe | Der Besitzer war beim Friseur – anschließend war das Rad weg: Am Mittwochnachmittag ist es zu einem weiteren Fahrraddiebstahl in der Innenstadt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein auffälliges, vollverchromtes Rad der Marke Schwinn gestohlen.Um 16.30 Uhr hatte der 63-jährige Besitzer das Rad vor einem Friseursalon in der Bahnhofstraße angeschlossen. Als er gegen 17 Uhr zurück kam, stellte er den Diebstahl fest.

Weiterlesen: Zwei Räder gestohlen

Hinweise: 04821/6020.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?