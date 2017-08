Stippvisite : Auf Tour mit der Finanzministerin

vergrößern 1 von 2 Foto: ruff 1 von 2

Mit ihrem Helm auf dem Kopf und wehender Jacke tritt Monika Heinold (Grüne) in die Pedale, während fünf Mitglieder des Jugendparlaments ebenfalls auf dem Fahrrad folgen – gemeinsam geht es auf dem Rad durch Itzehoe.

Die Finanzministerin war gestern im Rahmen ihrer jährlichen Sommertour zu Gast in Itzehoe, um sich mit dem Jugendparlament zu treffen. „Ich will erfahren, was die jungen Menschen antreibt, was sie bewegt und motiviert“, erklärt Heinold den Grund für ihre Sommerreise, die das Motto „Zeig mir deine Stadt“ trägt. In der Sitzungszeit verbringe sie „viel Zeit im Ministerium“, deswegen „möchte ich jetzt im Land unterwegs sein und mit den Menschen schnacken“, sagt die Ministerin.

Das Jugendparlament Itzehoe lud Heinold gerne ein, um ihr „für uns besonders wichtige Orte zu zeigen und unsere kulturellen Projekte vorzustellen“, berichtet Melvin Schultz vom Jugendparlament. Das Programm für Heinolds Besuch haben die Jugendlichen in einer Parlamentssitzung gemeinsam ausgearbeitet.

Nach einer Begrüßung im Rathaus steigen die Jungparlamentarier mit der Ministerin und ihrem Sekretär aufs Rad. „Fahrradfahren ist typisch jugendlich und dynamisch und weil Frau Heinold von den Grünen ist, dachten wir, dass es passt“, erklärt Assana Abdullatif. Erster Stopp der Tour ist das Haus der Jugend, das zurzeit gegenüber vom Planschbeckengelände entsteht. Ein Projekt, das nach zehn Jahren Wartezeit nun endlich umgesetzt wird und das Jugendparlament immer beschäftigt hat. „Da sehen Jugendliche mal, wie Politik funktioniert und erfahren, dass Demokratie auch anstrengend ist“, sagt Heinold. Das Haus der Jugend sei beispielhaft dafür, wie die Arbeit im Jugendparlament konkret aussehe - genau das habe sie sich gewünscht, auf ihrer Sommertour zu sehen, sagt Heinold.

„Wir hatten die Kinder und Jugendlichen in der Stadt gefragt, wie sie sich das Haus der Jugend wünschen und dementsprechend wird es auch umgesetzt“, erklärt Melvin Schultz, während Architekt Carl Holdorf und Angela Koch, Leiterin des Gebäudemanagements der Stadt Itzehoe einen Einblick in das Gebäude gewähren, das Ende des Jahres fertiggestellt werden soll. „Schick, schick“, lobt Heinold. Das Haus soll einer der zentralen Punkte in Itzehoe werden. Das Angebot mit Probenräumen, einem kleinen Café und einem großen Saal gefällt nicht nur den Jugendlichen, sondern auch der Ministerin. „Die Räume werden sicher gut genutzt werden“, ist sie optimistisch.

Auch die Skateranlage am Planschbecken ist einen Stopp auf der Fahrradtour wert. Die Umgestaltung der Anlage ist eines der aktuellen Projekte des Jugendparlaments. Nachdem einige Skater an das Jugendparlament herangetreten waren, setzen sich die Mitglieder nun dafür ein, dass dort auch niedrigere Rampen aufgebaut werden sollen. „So soll es ja auch funktionieren, dass ihr das Bindeglied zwischen den Jugendlichen und der Stadt seid“, findet Heinold.

Besonders freut sie sich darüber, dass das Itzehoer Jugendparlament im November an der landesweiten Jugendparlamentswahl, die einen vereinheitlichten Zeitraum hat, teilnimmt. „Dadurch wollen wir mehr Aufmerksamkeit erzielen“, sagt der Parlaments-Vorsitzende Phillip Urban.

Monika Heinold ist sehr zufrieden mit ihrem Besuch. „Itzehoe hat ein sehr aktives Jugendparlament mit einem großen Engagement und spannenden Projekten“, fasst sie zusammen. Auch den Jugendlichen hat der hohe Besuch gefallen. „Wir sind wirklich gut ins Gespräch gekommen“, freut sich Phillip Urban. „Frau Heinold war sehr sympathisch und ich finde es toll, dass sie auch an uns Jugendliche denkt.“