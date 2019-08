Dorfflohmarkt mit 100 Ständen : Auf Schnäppchenjagd in Beidenfleth

Die ganze Gemeinde zog mit beim privaten Flohmarkt in Beidenfleth.

von shz.de

26. August 2019, 13:44 Uhr

Beidenfleth | Zum zweiten Mal organisierte die Wählergemeinschaft Beidenfleth einen Garagen-Flohmarkt.

Unterstützt wurde die Fraktion des stellvertretenden Bürgermeisters Klaus Zimmer von den N-Bahn-Freunden Itzehoe und den Modellbau-Schippern Beidenfleth.

Jörn Laubisch hatte mit seinen Eisenbahnern eine zweigleisige Anlage der Spur N auf zirka 15 Metern Länge in seinem Carport aufgebaut. „Wir planen wieder eine große Ausstellung Anfang November in Glückstadt“, kündigte Laubisch an.

Die Modellbauer ließen ihre Boote auf dem Dorfteich ihre Kreise ziehen und halfen sich gegenseitig bei Motorschäden.

Luftballons signalisierten Teilnehmer

80 angemeldete Stände waren auf einem Plan eingetragen und durch bunte Luftballons gekennzeichnet.

Im Meisenweg und am Dorfteich konnte bei Kaffee und Kuchen angeregt geplaudert oder noch über den Einkauf nachgedacht werden.

„Wir haben schon beim Aufbau Sachen verkauft“, berichtete Horst Schröder.

Silke Wille hatte die Gemeindebücherei geöffnet, wo aus dem Antiquariat Bücher angeboten wurden.

Am Ende mehr Stände

Das Team von Gastwirt Holger Frauen hielt Pommes und Bratwurst zur Stärkung bereit, und an allen Ecken im Dorf wurde gehandelt und um Preise gefeilscht. „Ich denke, es sind wohl 100 Stände im ganzen Dorf verteilt aufgebaut, so soll es sein, jeder soll Spaß haben“, fasste Klaus Zimmer zusammen.

„Ich freue mich über aktive Bürger, die den Flohmarkt und somit das Dorf mit Leben füllen“, sagte Bürgermeister Andreas Lorenz (CDU).

Er hatte eine Dorftour mit dem Fahrrad unternommen, bevor er als Privatmann sein Kameramuseum öffnete.

Zahlreiche Besucher kamen von außerhalb und staunten über das kleine Museum mit seinen Exponaten.