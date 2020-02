Wintergeister vertreiben : Auf Meierhof Möllgaard: Symbolisches Biikebrennen in Hohenlockstedt

Zum 13. Mal wurde die Veranstaltung in Hohenlockstedt ausgerichtet. 200 Besucher feierten mit.

Avatar_shz von shz.de

16. Februar 2020, 14:46 Uhr

Hohenlockstedt | Gaumenfreuden, wärmendes Feuer und nette Gespräche: Zum 13. Mal wurde in Hohenlockstedt das „symbolische Biikebrennen“ vom Meierhof Möllgaard ausgerichtet. Rund 200 Besucher fanden sich am Feuer zu Käsespezialitäten und Getränken auf dem Platz des Hofladens ein.

In Anlehnung an den nordfriesischen Brauch, mit dem die Geister des Winters vertrieben werden sollen, hatten Detlef und Kirsten Möllgaard vom Meierhof die Traditionsveranstaltung im Jahr 2007 ins Leben gerufen. „Allerdings hat sich der Winter bislang gar nicht gezeigt“, ging der gebürtige Nordfriese auf die zu milden Temperaturen ein. „Dennoch sollte nicht an dem Traditionsfest der Friesen gerüttelt werden“. Gleichzeitig entschuldigte er das Fernbleiben seiner Tochter und Gastgeberin Kirsten, die aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte.

Schon vor dem Entzünden des Feuers kamen zahlreiche Ehrengäste in der Käsediele des Meierhofs zu einer kleinen Käse-Geschmacksprobe zusammen. Dort informierte Möllgaard über das vielfältige Angebot der Käsestraße Schleswig-Holstein. „Authentische Lebensmittel aus der Region entsprechen den Wünschen der Verbraucher nach naturnaher Herstellung und fairer Information“, sagte er. In seinem Hofladen seien mehr als 90 Spezialitäten, ausschließlich von der Käsestraße, zu finden. Der Meierhof sei kürzlich mit dem „Regional-Star 2020“ ausgezeichnet worden (siehe Infokasten). „Dank gilt daher unseren Mitarbeitern – so etwas kann man nur in Teamarbeit erreichen.“

Dass Hohenlockstedt unter anderem durch den Käse noch bedeutender geworden sei, zeigte der Imagefilm über die Gemeinde, die gerade erst Mitglied im Verein Naturpark Aukrug geworden sei. Mittlerweile hatte sich auch der Hofplatz gefüllt. Ankommende Gäste wurden von der örtlichen Jugendfeuerwehr begrüßt. Die Jungen und Mädchen bildeten mit Fackeln ein Spalier, ehe sie das Biikefeuer entzündeten.

Besonders erfreut zeigte sich Möllgaard, dass er Landrat Torsten Wendt als Biikeredner gewinnen konnte. „Biikebrennen ist Anlass für eine Versammlung von Menschen und dient dem Herstellen einer Gemeinschaft unter Menschen – das sehe ich heute hier als bestätigt“, sagte Wendt, der zugleich als Vorsitzender der Heimatverbandes des Kreises Steinburg zu den Besuchern sprach. „Schietwetter, Sturmfluten und dunkle Tage hören sich nicht verlockend an, können aber Heimat sein“. Dazu kommen Kerzenschein, Kaminfeuer, eine warme Tasse Tee oder ein Late-Night-Shopping in Hohenlockstedt.

Lebensmittelskandale, die Sorge der Landwirte um deren Zukunft, die Diskussion zum Umweltschutz und Fragen zur Tierhaltung seien auch Themen, die die Hohenlockstedter beschäftigen, sagte Wendt: „Was in Zukunft für uns Heimat sein wird, entscheidet sich heute.“ Gleichzeitig wies er als Hohenlockstedter auf die lokalen Inseln, die hochwertige Produkte aus nicht industrieller Fertigung herstellen, hin. „Auch in Hohenlockstedt sind Genusshelden zu finden. Vielleicht wird eine kommende Generation noch mehr Angebote aus der Region für die Region entwickeln.“

Schmecken ließen sich die Gäste eben solche im Rahmen des Biikebrennens, das unter das Motto „Landerlebnisse im echten Norden“ gestellt worden war. Das Möllgaard-Team sorgte mit „Wiensupp mit Biikesäis“, Käsesuppe, Kartoffepuffern und wärmenden Getränken für jede Menge Genuss.