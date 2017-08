Gewerbeverein „Wir für Itzehoe“ : „Auf Leerstand haben wir null Einfluss“

vergrößern 1 von 2 Foto: Chirvi 1 von 2

Aus dem kleinen Lautsprecher in Form eines alten Marshall-Verstärkers ertönen Rockabilly-Klänge, auf dem Tresen steht eine alte Registerkasse und an Wänden und Kleiderstangen hängt Mode im Stil vergangener Jahrzehnte. Jana-Karina Wilczewski-Diehl, Inhaberin von Lucky Vintage an der Breiten Straße 48, verkauft nicht nur Kleidung und Accessoires der 1950er- und 60er-Jahre – sie „lebt und fühlt“ es, sagt sie. Und genau das ist auch der Grund, warum ihr Laden in Itzehoe funktioniert, ist sich Stefan Wolter sicher. Der 56-Jährige ist seit Mitte Mai Vorsitzender des Gewerbevereins Wir für Itzehoe und zieht nun 100-Tage-Bilanz.

Es sind vor allem die ungewöhnlichen Ideen, mit denen Geschäftsinhaber in Itzehoe punkten können, sagt Wolter – auch trotz des auffällig großen Leerstands in der Innenstadt. „Darauf haben wir null Einfluss“, sagt er. Gegen leerstehende Geschäfte müsse die Politik entsprechende Hebel bei den Hauseigentümern ansetzen. „Da sind wir nicht der Lösungsmechanismus.“

Seinen Verein sieht Wolter viel mehr in der Pflicht, mit den bestehenden Angeboten gegenzuhalten, präsent zu sein und das „Wir-Gefühl“ unter den Kaufleuten zu stärken. „Es gibt seit Jahren viele inhabergeführte Läden in Itzehoe, die mit Fachkompetenz punkten“, sagt er. „Wir können nicht das Rad neu erfinden, aber wir können einen gemeinsamen Nenner finden, der auch zu Itzehoe passt.“

Als einen Teil der Solidargemeinschaft sieht der Vereinsvorsitzende beispielsweise den neuen Facebook-Auftritt. Auf facebook.com/wirfueritzehoe/ werden regelmäßig kurze Informationen, Aktionen und Fotos aus den Itzehoer Geschäften gepostet. „Man muss immer wieder Gesicht zeigen“, sagt Wolter. „Auch die größten Unternehmen machen immer wieder Werbung.“

Außerdem gibt es neben dem monatlich stattfindenden Unternehmer-Frühstück, das nur für Mitglieder des Vereins vorgesehen ist, ein zusätzliches Angebot, das auch Itzehoer Bürger nutzen können. An jedem dritten Donnerstag im Monat findet unter der Überschrift „Klönschnack IZ“ ein Treffen in der Bar Hoge Kant, Große Paaschburg 5, statt. So sollen in lockerer Atmosphäre Anregungen aus der Bevölkerung gesammelt und Fragen beantwortet werden. „So bleiben wir im direkten Austausch“, sagt Wolter.

Als zusätzliches Angebot für Kunden in Itzehoe wird ab dem 12. Oktober jeden zweiten Donnerstag im Monat die „After Work Chill Out Area“ angeboten. Bei freiem Eintritt kann dann jeweils von 17 bis 20 Uhr im Himmel und Erde, Kirchenstraße 5, zur Musik des Itzehoer Richard Rossbach entspannt werden. „Jeder Schnörkel, jede Nische bringt einen Mehrwert für die Stadt“, ist sich Wolter sicher.



Öffentliche Vorstandssitzung von Wir für Itzehoe: Dienstag, 19. September, 19 Uhr, Holstein-Center, Büro des Centermanagements (UG). Weitere Infos unter mein-itzehoe.de/

von Delf Gravert

erstellt am 30.Aug.2017 | 05:00 Uhr