Städtischer Wohnungsbau in Itzehoe : Auf der Suder Höhe ziehen die ersten Mieter ein

Die Stadt hat 26 neue Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern gebaut. Ein Großteil geht an Mieter mit niedrigem Einkommen.

von Delf Gravert

31. Januar 2020, 18:07 Uhr

Itzehoe | Eine gute und bezahlbare Wohnung in der Stadt zu finden, war nicht einfach: Vor zwei Jahren entschlossen sich Bea Tameris und Adrian Woitke zusammen zu ziehen. Nun geht der Traum von den gemeinsamen vier Wänden endlich in Erfüllung. Das Paar gehört zu den ersten Mietern in den neuen Wohnblöcken, die die Stadt auf der Suder Höhe errichtet hat. Zur Schlüsselübergabe gab es Glückwünsche von Bürgervorsteher und Bürgermeister.

Heute wollen Bea Tameris und Adrian Woitke anfangen, ihre 63 Quadratmeter große Wohnung einzurichten. Die Vorfreude ist den beiden Itzehoern deutlich anzumerken. Trotz eines sogenannten Wohnberechtigungsscheins hat die Suche sehr lange gedauert. Die Wohnungen, die am freien Markt angeboten werden, seien teilweise in katastrophalem Zustand gewesen, berichten die beiden. „Ich habe dann bei der Stadt angefragt und wir wurden genommen“, sagt Adrian Woitke.

Sehr groß sei das Interesse an den insgesamt 26 neuen Wohnungen gewesen, sagt Bürgermeister Andreas Koeppen. Noch sind nicht alle der zwölf Dreizimmerwohnungen mit 63 Quadratmetern und 14 Einzimmerwohnungen mit 32 Quadratmetern Fläche bezogen, aber es gibt eine lange Liste mit Bewerbern. „Wir möchten eine gute Mischung aus allen Teilen der Gesellschaft für diese Häuser“, sagt Koeppen. Deshalb habe sich die Stadt gemeinsam mit der Wankendorfer, die die Hausverwaltung übernommen hat, Zeit genommen für die Auswahl der Mieter. 19 der Wohnungen sind sozial gefördert und werden an Menschen mit wenig Geld vergeben.

„Ein wenig stolz“ könne Itzehoe schon sein auf dieses Projekt an der Suder Allee, sagt Bürgervorsteher Markus Müller. Es zeige, dass Sozialer Wohnungsbau auch in guten Lagen möglich sei. „Ganz viele reden davon, aber kaum einer macht es. Wir schaffen hier Sozialen Wohnungsbau als eine von ganz wenigen Städten im Land“, ergänzt Koeppen.

Die Neubauten, die in anderthalb Jahren plangemäß errichtet wurden, wurden ursprünglich als Unterkünfte für Geflüchtete auf den Weg gebracht. Als Ende 2015 und Anfang 2016 sehr viele Menschen nach Itzehoe kamen, sollte schnell viel günstiger Wohnraum entstehen. Als die vermeintliche „Flüchtlingswelle“ dann schneller versiegte als zunächst erwartet, entschied sich die Politik, das Projekt unter etwas geänderten Vorzeichen fortzusetzen. Eine richtige Entscheidung, sagt Koeppen – das zeige nun nicht zuletzt das große Interesse an den Wohnungen.

Leerstand ist auf der Suder Höhe in absehbarer Zeit nicht in größerem Umfang zu erwarten. Die Baukosten von rund drei Millionen Euro dürften sich nicht zuletzt durch die niedrigen Zinsen und durch die Förderung aus dem Sonderprogramm „Erleichtertes Bauen“ mittelfristig als rentable Investition für die Stadt erweisen.

Die 26 neuen Wohnungen nahe dem Sportpark am Lehmwohld werden allein den Bedarf an Wohnraum im eher niedrigen Preissegment nicht decken. 300 neue Wohnungen werden bis 2030 in diesem Bereich in Itzehoe benötigt – so hat es eine Marktanalyse ergeben.