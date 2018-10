Fast ausgerottet : Auf der Spur des prähistorischen Knochenfisches

von Tanja Zukowski

07. Oktober 2018, 15:24 Uhr

Die prähistorischen Spuren des Störs reichen 200 Millionen Jahre zurück, in die Zeit der Dinosaurier. Alle weltweit 27 Arten des Knochenfisches sind vom Aussterben bedroht. Überfischung, Umweltverschmutzung und Gewässerverbauung sorgten für die Dezimierung in Deutschland. Die letzten Störe verschwanden in den 1970er Jahren. In Frankreich lebt in der Gironde-Mündung noch eine kleine Population, deren Nachzucht in Deutschland der Neuansiedlung dient. Der Stör steigt zum Laichen in die Flüsse hinauf. Das Weibchen legt bis zu 2,5 Millionen Eier (Kaviar) ab. Die Jungfische wandern zu den Flussmündungen ins Brackwasser und nach etwa vier Jahren ins Meer. Nach 10 bis 20 Jahren kehren die Störe mit mindestens 1,2 bis 1,5 Metern Länge zurück, um zu laichen. Störe können eine Größe von etwa fünf Metern und ein Alter von bis zu 120 Jahren erreichen. Sie sind zahnlos und friedlich.