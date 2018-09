Elskop : Auf dem Trockenen

Landwirt Knut Schröder aus Elskop hat aufgrund des heißen Sommers Ernteeinbußen beim Futter für seine 100 Milchkühe.

von shz.de

27. September 2018, 12:25 Uhr

Die 100 Kühe auf dem „Hof Hochgenuss“ wollen auch im Winter etwas zu Futtern haben. Doch das Heu ist wegen des vielerorts vertrockneten Marschbodens durch den Jahrhundertsommer knapp. Bevor Hofbesitzer Knut Schröder für teures Geld im Winter Heu zukaufen muss, hofft der Landwirt auf einen guten Herbsteintrag der Gras-Saat.

„Ist der Mai kühl und nass, füllt es den Bauern Scheun’ und Fass“, lautet eine alte Bauernregel. Und die sollte sich im Umkehrschluss bewahrheiten. Das Frühjahr war viel zu trocken. Und weil eine Ernte ohne Wasser meist kärglicher ausfällt, müsste der Landwirt schon in einigen Monaten Futter für seine Rinder zu deutlich erhöhten Konditionen einkaufen. Vielleicht sogar aus Dänemark. Denn nicht nur in der Marsch ist das Heu knapp. Deshalb hofft Schröder, dass die Grass-Saat noch rechtzeitig einen erträglichen Herbst- und Frühjahrsschnitt zu Tage bringt. „Wir können uns wahrscheinlich selbst helfen und brauchen nicht für teures Geld von anderen Bauern zukaufen. Trotzdem kostet uns der diesjährige Sommer richtig Geld, weil wir im kommenden Jahr 20 Hektar weniger Getreide anbauen können“, so der 44-Jährige.

Zusammen mit seiner Ehefrau Stefanie und zwei Vollzeitkräften betreibt Knut Schröder in der Dorfstraße von Elskop seinen Hof – unter anderem mit Frischmilch und 80 selbst hergestellten Milcheissorten. Der Hofladen ist das vierte wirtschaftliche Standbein des sonst aus Ackerbau sowie Vieh- und Geflügelhaltung bestehenden Betriebes. Diesen hat Schröder vor 21 Jahren von seinem Vater übernommen und den Viehbestand seitdem mehr als verdoppelt. Die Technisierung auf der einen und der Preisverfall auf der anderen Seite seien dafür der Grund gewesen, um der sechsköpfigen Familie weiterhin ein Einkommen zu garantieren, sagt der Landwirt.

Doch das Wetter bereitet Probleme. „Weil Silo-Gras in einem gewissen Wachstumsstadium gemäht werden muss, hatten wir bereits im vergangenen Jahr wegen des vielen Regens mit schwierigen Erntebedingungen zu kämpfen“, erinnert sich Schröder. Silogras musste zwei Wochen später als geplant geerntet werden – bei schlechterer Qualität. Die Folge: Im Winter 2017/18 musste dieses Defizit mit Zukauf-Futter ausgeglichen werden. Nach Schröders Einschätzung startete dieses Jahr zunächst unter weitaus besseren Bedingungen. Doch dann wollte es partout nicht mehr regnen. „So einen trocknen Sommer habe ich in 25 Jahren nicht erlebt“, meint er.

Folglich sei die Ernte 2018 zwar von guter Qualität, von der Menge her bei weitem aber nicht auskömmlich. Unterm Strich habe er 60 Prozent weniger Gras-Silage als sonst auf Vorrat legen können. „In solchen Momenten muss man Entscheidungen treffen, die eine oder andere Kuh eher zu verkaufen als geplant“, berichtet der Landwirt. Damit sein Futter reiche, habe er seinen Viehbestand um 10 Prozent reduziert.

Auf die mögliche finanzielle Hilfe von Bund, Land und EU angesprochen, äußert sich Knut Schröder eher verhalten. Erfahrungsgemäß werde die Anforderung mit viel Papierkram verbunden sein. Trotzdem sei die in Aussicht gestellte Hilfe sinnvoll, weil es genügend Betriebe gebe, die eine Ernte-Entschädigung dringend benötigen würden. Für sich selbst resümiert Knut Schröder, dass er dank der vier Standbeine nicht Pleite gehen werde. Gute Perspektive für eine spätere Weitergabe des Hofes Hochgenuss an die nächste Generation, wo mit dem gerade seine erste Ausbildung abgeschlossenen Sohn Paul ein Betriebsnachfolger in den Startlöchern steht.