Fussball-Kreisliga Süd-West : Auch Rot-Weiß Kiebitzreihe landet in Bad Bramstedt einen Auswärtssieg

Witterungsbedingt gab es diesmal nur zwei Partien.

Kiebitzreihe | Auch am Sonntag gab es in der Fußball-Kreisliga Süd-West einen Steinburger Auswärtssieg. Rot-Weiß Kiebitzreihe (4./jetzt 20 Punkte) setzte sich bei der Bramstedter TS (7./12) mit 3:1 durch. Am Freitag hatte der TSV Lägerdorf II (jetzt 21 Punkte) beim Tabellenletzten TuS Teutonia Alveslohe (1) mit 5:0 klar gewonnen. Bramstedter TS – RW Kiebitzreihe 1:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.