Immer mehr Schafsrisse : Auch in Hohenfelde wurde ein Lamm getötet

Die Besitzer Nicole und Volker Kruse gehen davon aus, dass auch in ihrem Fall ein Wolf die Herde angriff.

von Anna Krohn

30. April 2020, 12:27 Uhr

Hohenfelde | Nach und nach werden immer mehr Schafsrisse im Kreis Steinburg bekannt. Nachdem unsere Zeitung bereits von drei Rissvorfällen in der vergangenen Woche mit insgesamt fünf toten Schafen berichtet hatte – zwei Mal in Münsterdorf, einmal in Breitenburg – gab es in der Nacht zu Montag außerdem einen Riss in Hohenfelde.

Dabei wurde ein Lamm von Volker und Nicole Kruse aus Westerhorn, deren Tiere unter anderem in Osterhorn und Hohenfelde weiden, getötet und mehr als zur Hälfte aufgefressen. Auch in diesem Fall hat ein Rissgutachter DNA-Proben genommen. Die Weide war eingezäunt – dem Zaun wurde aber die Wolfssicherheit aberkannt: Weil zu wenig Strom durch die Litzen floss und diese nicht den vorgeschriebenen Abstand von 20, sondern 22 Zentimetern hatten. Auch die Kruses gehen davon aus, dass ein Wolf ihre Tiere tötete.