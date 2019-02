Auftritt in Itzehoe : Auch Erkältung stoppt Blues-Rocker nicht

„Factory Crew“ nach langer Pause endlich wieder in Itzehoe auf der Bühne - und das überzeugend.

von Ludger Hinz

17. Februar 2019, 10:44 Uhr

Er war erkältet – Rainer Rentzow wusste nicht, ob seine Stimme durchhalten würde. Deshalb verzichteten der Sänger und seine Bandkollegen der „Factory Crew“ auf den Eintritt und ließen statt dessen in der Lauschbar den Hut herumgehen. Am Ende war alles gut.

Nach langer Auszeit stand die Crew am Wochenende wieder auf der Bühne und hatte eine Überraschung mitgebracht. Als Vorband spielten die „Elbdeich Bros“ aus Brunsbüttel, das zweite Projekt des „Factory Crew“-Bassisten Dieter Böswetter. 45 Minuten lang leitete die Gruppe mit rauem und authentischem Früh-70er-Rock-Sound zum Blues-Rock der Hauptband über. Diese kam in der Stammbesetzung mit Sänger Rentzow, Alexander Niepelt (Gitarre), Dieter Böswetter (Bass) und Karsten Reimann (Schlagzeug) und spielte routiniert einen Querschnitt aus ihrem umfangreichen Blues-Programm ebenso wie einige neue Songs, wie gewohnt auf ihre eigene Art rockig und ausgewogen interpretiert. „Es freut mich, dass unsere handgemachte Musik auch weiterhin ihr Publikum findet“, so Niepelt.

Die Zuhörer waren sehr angetan. „Es ist schön, die Band mal wieder hier zu hören“, sagte Brigitte Koch aus Itzehoe, selbst Musikerin. „Man merkt, dass es gute Musiker sind, die heute das Beste aus ihrem Auftritt gemacht haben.“ Sie war mit Dietmar Schlüter von den „Millstones“ aus Wilster da, bei denen Rentzow seit vergangenem Jahr ebenfalls singt. „Eine interessante Musik, die die ,Factory Crew‘ seit Jahren macht“, sagte Schlüter. Auch an diesem Abend habe die Band ihre Klasse gezeigt.